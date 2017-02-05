Hani'nin 50 yıllık su sorunu çözülüyor

DİYARBAKIR'ın Hani İlçesi ve bazı mahallelerinde 50 yıldan bu yana devam eden su sorununun çözümü için başlatılan sondaj çalışmaları sonuç verdi. Hani Belediyesi'nin DSİ 10'uncu Bölge Müdürlüğü ile birlikte Zirve Mahallesi'nde başlattığı sondaj çalışmasından olumlu sonuç alınması ile önümüzdeki günlerde 48 saatte 3'er saat su verilebilen bölgelere kesintisiz su akışının sağlanacağı belirtildi.

Hani ilçe merkezi ve bazı mahalleler 50 yıldan bu yana devam eden su sorunu, Belediye Başkanlığı'na atanan Kaymakam Şaban Arda Yazıcı'nın girişimleri ile sona erdi. 6 Ekim 2016 tarihinde Hani Belediye Başkanlığı görevine kayyum olarak atanan Yazıcı, ilçedeki su sorununun çözülmesi için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulundu. Hazırladığı projeyi ilgili bakanlığa gönderen ve finansman sağlandıktan sonra çalışmaları başlatan Yazıcı, daha önce 16 kez kuyu kazılan ancak su bulunamayan ilçenin başka bölgelerinde sondaj çalışması yaptırdı. DSİ 10'uncu Bölge Müdürlüğü ile ortak yapılan sondaj çalışmasının sonucunda Zirve Mahallesi'nde temiz su kaynağı bulunduğu öğrenilirken, bulunan suyun ilçenin 50 yıllık ihtiyacını karşılayabileceği belirtildi. Yetkililer çalışmaların tamamlanması ile 48 saatte 3'er saat su verilebilen bölgelere kesintisiz su sağlanacağını belirtirken, su kaynağının bulunması ilçede sevince yol açtı. İlçeye bağlı 12 kilometre uzaklıktaki Kuyular Mahallesi ve Abacılar mahallelerindeki sondaj çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

"KAYNAKLARIN SAYISINI ARTIRACAĞIZ"

Hani Belediye Başkanlığı'nı sürdüren Şaban Arda Yazıcı, ilçenin en önemli sorunu olan susuzluğun giderilmesi için bir dizi çalışma başlattığını belirterek, şöyle dedi:

"Hazırladığım proje önce Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız ve bakanlık nezdinde olumlu karşılanarak, gerekli finansman sağlandı. İlçeye gelir gelmez DSİ 10'uncu Bölge Müdürlüğü ekipleri ile alternatif kaynaklar üzerinden çalışarak su sorununu çözmeye çalıştık.Bu kapsamda Zirve Mahallesi'nde ilk kez sondaj çalışması yaptık ve olumlu sonuç aldık. Yeraltı kaynak sularının sayısını artıracağız ve bu suların şehir şebeke hattına bağlanmasını sağlayacağız. Bu şekilde su sorununu kısa sürede çözüme kavuşturmayı planlıyoruz."



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