Hanefi Avcı, o davanın yenilenmesini istedi

Bahri KARATAŞ/İZMİR, () - ESKİŞEHİR eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, 'Haliçte Yaşayan Simonlar, Dün Devlet Bugün Cemaat' kitabında, kendisini hedef gösterdiği iddiasıyla 15 bin lira tazminat ödemeye mahkum olduğu, FETÖ'den tutuklanıp, meslekten ihraç edilen Cumhuriyet Savcısı Fatih Genç'e karşı davanın yenilenmesi ve 23 bin lira tazminat istemiyle dava açtı.

Birçok önemli operasyonda ismi bulunan, bugün ise FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu olan Fatih Genç, Eskişehir Emniyet eski Müdürü Hanefi Avcı'ya karşı İzmir 10'uncu Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 2010'da tazminat davası açtı. Savcı Genç, tutuklu Hanefi Avcı'nın kaleme aldığı 'Haliç'te Yaşayan Simonlar, Dün Devlet Bugün Cemaat' adlı kitabının 465 ve 475'inci sayfasındaki bölümlerinde, ifadesini aldığı Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Gülcü ve Celal Uzunkaya'nın harcandığını iddia ettiğini, bu tahkikatı ibretlik vaka olarak belirttikten sonra, kendisiyle ilgili 'Devlet içinde cemaatin gücü olarak' yazdığını, adını açıkça verdiğini iddia etti.

Savcı Genç, Avcı'nın, kendisinin cemaat lehine görevini kötüye kullandığını ve asılsız kararlar aldığını yazdığını, bu yolla şeref ve namusu, mesleki kariyerini ayaklar altına aldığını, aynı zamanda adalet teşkilatının itibar ve saygınlığını ayaklar altına almaya çalıştığını iddia etti. Kitapta yazılan olayla ilgili de açıklama yapan Savcı Fatih Genç, anlatılan olayın bir ihbar dilekçesiyle önce İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na, sonra yetkisizlikle dosyanın kendisine geldiğini hatırlattı. Savcı Genç, yazarın olayları çarpıtarak ve yanlış aktararak, gerçek olmayan isnatlarına gerekçe olarak, kendisini 'cemaatin adamı' olarak gösterildiğini belirtti.

Yüzlerce soruşturmayı titizlikle hazırladığını hem toplum baskısı hem çevre baskısı altına alınmaya çalışıldığını, ama onurlu ve şerefli şekilde sürdürdüğü belirten Savcı Fatih Genç, yazar Hanifi Avcı'nın kitabında kullandığı dil ve asılsız isnatlar kendisini aşağılamaya ve küçük düşürmeye çalıştığını da iddia etti. Yazar Avcı'nın bu yalan yanlış isnatlar ile popüler ve zengin olduğunu belirten Savcı Genç, yazarın yazdıklarıyla hayatının olumsuz etkilendiğini öne sürdü. Bu suçlamalar ve iftiraların bedelinin hiçbir şekilde parasal olarak karşılığının olmadığını belirten Genç, manevi zararları kısmi telafisi olmak üzere yazarın 50 bin TL manevi tazminat ödemesini istedi. Hanefi Avcı'nın avukatı ise yazılanların gerçek olduğunu, bu nedenle davanın reddedilmesini istedi. 2011 yılında yapılan son duruşmada İzmir 10'uncu Asliye Hukuk Mahkemesi, Hanefi Avcı'yı 15 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti. Avcı'nın avukatı kararı temyiz etti. Yargıtay'da yerel mahkemenin verdiği tazminatı onadı.

DAVANIN YENİLENMESİNİ İSTEDİ

Hanifi Avcı, geçen aylarda FETÖ'den tutuklanan, Hırant Dink'i öldüren Ogün Samast'ı sorgulayan ve meslekten ihraç edilen savcı Fatih Genç'in kendisine karşı açıp kazandığı tazminat davasının yenilenmesini ve 23 bin lira karşı tazminat davası açtı. Avukatıyla dün (salı) Bayraklı Adliye Sarayına gelen emekli Emniyet Müdürü Hanifi Avcı, tazminat davasının görüldüğü İzmir 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 'İade-i itibar' (Davanın yenilenmesi) için dilekçe verdi. Avcı, dilekçesinde, kendisi hakkında tazminat davası açan ve 15 bin lira kazanan savcı Fatih Genç'in FETÖ/PDY'den tutuklanarak meslekten ihraç edildiğini, kendisinin savcı hakkında kitabında yazdıklarının doğruluğunun ortaya çıktığını belirtti. Avcı, ayrıca Fatih Genç'ten 23 bin lira tazminat da istedi.

FOTOĞRAFLI





