Hamsinin fiyatı, beklenen düzeye inmedi

Yaprak KOÇER/SAMSUN, () - SAMSUN'da ay başında yağışlar ve fırtına nedeniyle balıkçı teknelerinin Karadeniz'e açılamaması sonucu yükselen hamsi fiyatı, beklenen düzeye inmedi. Samsun'da hamsinin kilosu 12-15 TL arasında değişirken, balıkçılar Karadeniz'deki hamsiyi boy standardına uymaması nedeniyle tutamadıklarını söyledi.

Samsun'da ocak ayı başı itibariyle kar yağışı ve fırtına hava nedeniyle balıkçı tekneleri Karadeniz'e açılamayınca hamsinin kilogram fiyatı 20 TL'ye kadar yükseldi. Kar yağışının bitip fırtınanın geçmesinin ardından balıkçılar denize açıldı ancak fiyatlardaki düşüş vatandaşların beklediği kadar olmadı. Yaklaşık bir haftadır hamsinin kilosu 12-15 TL arasında değişirken, istavrit 17, mezgit 20, çinekop 18, barbun ise 28 TL'den satılıyor.

Bu av sezonunda palamudun çok fazla olması nedeniyle hamsinin az olduğunu söyleyen Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifi Birliği Başkanı Atıf Malkoç, "Bu sezon hamsi Sinop'un doğusuna geçemedi. Batı Karadeniz'de hamsi var ancak Doğu Karadeniz de istenilen oranda hamsi yok. Olan hamsi de ince ve boyu standartlara uygun değil av standardına göre kısa. Balık boyu kısa olduğu için balıkçılar hamsiyi avlayamıyor. Bizim bölgemizde boy standardı ile ilgili sıkı bir denetim uygulanıyor balıkçılarımız da kurallara uyuyorlar. Bu nedenle boyu kısa olan hamsiyi tutmuyorlar. Hal böyle olunca da fiyatlar 12 TL civarında seyrediyor. Şu an balık fiyatları en yüksek düzeyde. Bundan daha yukarı çıkmaz ancak hamsinin kilosu da 7-8 TL'nin altına düşmez" dedi.



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