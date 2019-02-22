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Hamsi sürüleri geri döndü, fiyatı düştü

Esra AKSU/SİNOP, () - KARADENİZ'de deniz suyunun daha soğuk olduğu Gürcistan, Rusya ve Ukrayna kıyılarına yönelen hamsi sürüleri, deniz suyunun güney kıyılarında soğumaya başlaması ile dönüşe geçti. Sinop'ta hamsinin kilo fiyatı...

Hamsi sürüleri geri döndü, fiyatı düştü

Esra AKSU/SİNOP, () - KARADENİZ'de deniz suyunun daha soğuk olduğu Gürcistan, Rusya ve Ukrayna kıyılarına yönelen hamsi sürüleri, deniz suyunun güney kıyılarında soğumaya başlaması ile dönüşe geçti. Sinop'ta hamsinin kilo fiyatı 15 liraya geriledi.
Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle hamsi sürüleri Gürcistan, Rusya ve Ukrayna kıyılarına yönelmişti. Ancak deniz suyunun güney kıyılarında soğumaya başlaması ile hamsi dönüşe geçti. Son 10 yılın en bereketli palamut sezonunu geride bırakan Karadenizli balıkçıların tezgahlarında hamsi bolluğu yaşanıyor. Bu gelişmeyle bölgedeki balıkçıların yüzü gülerken, Sinop'ta da ağlara hamsi sürüleri takılmayı sürdürüyor. Kentte 30 liraya kadar yükselen hamsinin kilo fiyatı 15 liraya geriledi. Balıkçı Eşref Balyemez, Karadeniz hamsisinin uzun zamandır görünmediğini belirterek, "1,5 aydır hamsi yoktu. Ama şimdi hamsi geri geldi. Hamsinin kilogramı 15 liraya geriledi" dedi.

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