Flaş HaberTrabzonspor - Fenerbahçe: 2-1
Son Dakika
Hamile kadınının imdadına karla mücadele ekipleri yetişti
GENEL 02.02.2020, 16:43
VAN'da, doğum sancıları tutan ancak kardan kapanan yollar nedeniyle hastaneye gidemeyen Süheyla Ateş (32), Büyükşehir Belediye ekiplerinin 7 saat süren mücadelesi sonucu sağlık ekipleri tarafından evinden alınarak hastaneye ulaştırıldı.
Bahçesaray ilçesine bağlı Yaylakonak Mahallesi'nde yaşayan Süheyla Ateş'in doğum sancıları başladı. Mahalle yolu kardan dolayı kapalı olunca, Ateş'in yakınları yetkililerden yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye karla mücadele ve sağlık ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ve sağlık ekipleri, yolu kardan kapanan mahalleye 7 saat süren zorlu çalışmanın ardından ulaşabildi. Sağlık ekipleri, yolu açılan mahallede Ateş'e ilk müdahaleyi evinde yaptıktan sonra Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Doğum Servisine alınan Ateş, bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Ateş, kendisini kurtaran ekiplere teşekkür etti.
Bahçesaray ilçesine bağlı Yaylakonak Mahallesi'nde yaşayan Süheyla Ateş'in doğum sancıları başladı. Mahalle yolu kardan dolayı kapalı olunca, Ateş'in yakınları yetkililerden yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye karla mücadele ve sağlık ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ve sağlık ekipleri, yolu kardan kapanan mahalleye 7 saat süren zorlu çalışmanın ardından ulaşabildi. Sağlık ekipleri, yolu açılan mahallede Ateş'e ilk müdahaleyi evinde yaptıktan sonra Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Doğum Servisine alınan Ateş, bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Ateş, kendisini kurtaran ekiplere teşekkür etti.
15°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 02 Şubat 2020
|İmsak
|06:40
|Güneş
|08:07
|Öğle
|13:23
|İkindi
|16:04
|Akşam
|18:29
|Yatsı
|19:51
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|19
|41
|2. Başakşehir
|20
|39
|3. Trabzonspor
|19
|38
|4. Fenerbahçe
|20
|37
|5. Alanyaspor
|19
|35
|6. Galatasaray
|19
|33
|7. Beşiktaş
|20
|33
|8. Göztepe
|19
|29
|9. Malatyaspor
|18
|24
|10. Gaziantep FK
|19
|24
|11. Çaykur Rizespor
|20
|24
|12. Denizlispor
|19
|22
|13. Gençlerbirliği
|20
|21
|14. Konyaspor
|20
|19
|15. Antalyaspor
|20
|18
|16. Kasımpaşa
|20
|16
|17. Ankaragücü
|20
|14
|18. Kayserispor
|19
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|20
|41
|2. Erzurum BB
|20
|35
|3. Bursaspor
|19
|33
|4. Adana Demirspor
|20
|31
|5. Keçiörengücü
|20
|29
|6. Akhisar Bld.Spor
|19
|28
|7. Ümraniye
|19
|28
|8. Giresunspor
|20
|28
|9. Menemen Belediyespor
|20
|28
|10. Altay
|19
|27
|11. Fatih Karagümrük
|20
|27
|12. Balıkesirspor
|19
|24
|13. İstanbulspor
|19
|20
|14. Altınordu
|19
|20
|15. Adanaspor
|20
|17
|16. Osmanlıspor
|20
|17
|17. Boluspor
|20
|15
|18. Eskişehirspor
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|25
|73
|2. Man City
|24
|51
|3. Leicester City
|25
|49
|4. Chelsea
|25
|41
|5. Sheffield United
|25
|36
|6. M. United
|25
|35
|7. Wolverhampton
|25
|35
|8. Tottenham
|24
|34
|9. Everton
|25
|33
|10. Newcastle
|25
|31
|11. Southampton
|25
|31
|12. Arsenal
|24
|30
|13. Crystal Palace
|25
|30
|14. Burnley
|24
|30
|15. Brighton
|25
|26
|16. Bournemouth
|25
|26
|17. Aston Villa
|25
|25
|18. West Ham
|25
|24
|19. Watford
|25
|23
|20. Norwich City
|25
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|22
|49
|2. Barcelona
|21
|43
|3. Sevilla
|21
|38
|4. Valencia
|22
|37
|5. Getafe
|21
|36
|6. Atletico Madrid
|22
|36
|7. Real Sociedad
|22
|34
|8. Villarreal
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|21
|31
|10. Granada
|22
|30
|11. Osasuna
|21
|28
|12. Real Betis
|21
|27
|13. Levante
|21
|26
|14. Real Valladolid
|22
|25
|15. Deportivo Alaves
|21
|23
|16. Eibar
|21
|23
|17. Mallorca
|22
|18
|18. Leganés
|22
|18
|19. Celta de Vigo
|22
|17
|20. Espanyol
|22
|15
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016