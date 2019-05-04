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Hamile kaçak göçmen rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı

Burhan CEYHAN/DİDİM (Aydın), ()- AYDIN'ın Didim ilçesinden 2 ayrı lastik botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmeye çalışan 20 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Kaçaklar arasındaki Suriye uyruklu hamile kadın, rahatsızlanınca...

Hamile kaçak göçmen rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı

Burhan CEYHAN/DİDİM (Aydın), ()- AYDIN'ın Didim ilçesinden 2 ayrı lastik botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmeye çalışan 20 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Kaçaklar arasındaki Suriye uyruklu hamile kadın, rahatsızlanınca hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Mavişehir Mahallesi açıklarında 2 ayrı lastik botta bulunan kaçakların yasa dışı yollarla Yunan adalarına gitmeye çalıştığını belirledi. Bölgeye hareket eden ekipler, bugün saat 10.30 sıralarında yerleri tespit edilen lastik botları durdurdu. 3'ü Somali, 8'i Suriye, 6'sı Kango, 2'si Senegal ve 1'i Togo uyruklu, toplam 20 kaçak, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi.
Kaçaklardan 8,5 aylık hamile Suriye uyruklu Reşan El Saran rahatsızlanınca, kıyıya çağrılan ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Diğer kaçakların kimlik tespit işleminin sürdüğü bildirildi.

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