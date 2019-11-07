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Hamile Azeri kadın, kazada yaralandı
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki Azerbaycan uyruklu 3 aylık hamile Mammadova Sonakhanım (28), yaralandı. Hastaneye kaldırılan Sonakhanım'ın, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza, saat...
GENEL 07.11.2019, 16:01
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki Azerbaycan uyruklu 3 aylık hamile Mammadova Sonakhanım (28), yaralandı. Hastaneye kaldırılan Sonakhanım'ın, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaza, saat 12.30 sıralarında, Kurtuluş Mahallesi Cevdet Öktem Caddesi ile Şehit Oğuz Erbay Sokak'ın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Hasan Arslan (42) yönetimindeki 42 D 1999 plakalı otomobil, Sema Dumanlı'nın (30) kullandığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklete kavşakta arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklette yolcu olarak bulunan ve 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Azerbaycan uyruklu Mammadova Sonakhanım, yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sonakhanım'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaza, saat 12.30 sıralarında, Kurtuluş Mahallesi Cevdet Öktem Caddesi ile Şehit Oğuz Erbay Sokak'ın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Hasan Arslan (42) yönetimindeki 42 D 1999 plakalı otomobil, Sema Dumanlı'nın (30) kullandığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklete kavşakta arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklette yolcu olarak bulunan ve 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Azerbaycan uyruklu Mammadova Sonakhanım, yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sonakhanım'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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