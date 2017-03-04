Hamdu Sena’ya özel davet

Muhammet KAÇAR/İKİZDERE, (Rize), () - RİZE’nin İkizdere İlçesi’nde, yeni doğum yapan keçiyi sırtına alan, yavrusunu da çoban köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasına koyduğu fotoğrafı sosyal medyada paylaşım ve beğeni rekoru kıran 11 yaşındaki Hamdu Sena Bilgin, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından Adana’da düzenlenecek bir programa davet edildi.

İkizdere İlçesi Yağcılar Köyü’nde geçen ay Hamdu Sena Bilgin’i ziyaret ederek çeşitli hediyeler veren Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Nihat Çelik, küçük kızı Adana ilinde 10 Mart günü gerçekleştirilecek olan bir programa davet etti. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in de katılacağı programa Hamdu Sena Bilgin, babası Atilla Bilgin ile katılacak. Daha önce İzmir'de yapılacağı açıklanan kızının davet edildiği programın yerinin değiştirildiğini ve Adana'ya alındığını belirten baba Atilla Bilgin, Cuma günü gideceklerini açıkladı.

HAMDU SENA’DAN YENİ FOTOĞRAFLAR

Hamdu Sena Bilgin, yeni doğum yapmış keçiyi sırtına aldığı, yavrusunu da çoban köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasına koyduğu fotoğrafının ardından, yeni fotoğraflar paylaştı. Bir fotoğraf karesinde buzağı ile aynı yerden su içen Hamdu Sena, kasasında oturduğu el arabasını çoban köpeği Tomi’nin taşıdığı görüntüsünü canlandıran bir başka kareyi de paylaştı. Hamdu Sena’nın hayvanlarla geçirdiği anları yansıtan fotoğraf kareleri büyük beğeni topluyor.

NE OLMUŞTU?

İkizdere İlçesi’ne 10 kilometre uzaklıktaki Yağcılar Köyü’nde, hayvancılıkla geçimini sağlayan Atilla Bilgin’in ortaokul 1’inci sınıf öğrencisi 11 yaşındaki kızı Hamdu Sena Bilgin'in yaşadıkları, keçileri barınaktan çıkarmasıyla başladı. Evden uzaklaşırken keçilerden biri doğum yapmaya başlayınca, koşarak eve dönen Hamdu Sena Bilgin, okul çantasını aldıktan sonra doğum yapan keçinin yanına geldi. Keçiyi sırtına alan, yavrusunu da, Tomi adındaki çoban köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasına koyan küçük kız, karla kaplı dik yoldan evine doğru yürüdü. Bu sırada 15 yaşındaki Ali Rahman da, kız kardeşinin fotoğrafını çekti. Fotoğraf, sosyal medyada paylaşım ve beğeni rekoru kırdı.

FOTOĞRAFLI