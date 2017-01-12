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Hamdi Topçu, Borajet'e danışmanlık hizmeti verecek

Tolga ÖZBEK/İSTANBUL () - SBK Holding tarafından 260 milyon dolara satın alınan Borajet Havayolları’nın danışmanı Türk Hava Yolları’nın eski Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu oldu. Bu konuda görüşmelerin yapıldığını...

Hamdi Topçu, Borajet'e danışmanlık hizmeti verecek

Tolga ÖZBEK/İSTANBUL () - SBK Holding tarafından 260 milyon dolara satın alınan Borajet Havayolları’nın danışmanı Türk Hava Yolları’nın eski Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu oldu.
Bu konuda görüşmelerin yapıldığını belirten Topçu, "THY’den ayrıldıktan sonra danışmanlık hizmeti veren şirketimle faaliyetlerine devam ediyordum. Borajet’in satışının ardından yeni sahipleri ile bir görüşmem oldu. Danışmanlık şirketim Borajet’e danışmanlık hizmeti verecek" dedi.
Hamdi Topçu, 2003’ten itibaren Türk Hava Yolları’nın yönetiminde görev almış, 2010-2015 arasında da Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştı. ABD’de yaşayan iş adamı Yalçın Ayaslı’nın kurduğu Borajet, geçtiğimiz günlerde SBK Holding’e satılmıştı. Halen şirketin filosunda Embraer 190/195 serisi bölgesel uçaklar bulunuyor.

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