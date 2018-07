Hamdi Alkan'ın eski eşinin paralarının çalınması olayında 1 tutuklama daha

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,()-OYUNCU-yönetmen Hamdi Alkan'ın eski eşi olan oyuncu Canan Hoşgör'ün kahvesine uyku ilacı atarak 182 bin 76 dolarını çaldığı iddiası ile suçlanan Canan Hoşgör'ün sigortacı arkadaşı Ayşe C., “Beden bakımından kendini savunamayacak durumda olan bir kişiye karşı yağma" suçundan tutuklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Burcu E. isimli şahıs ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında dün de Ayşe C.'nin şoförü Barış E. tutuklanmış, şoförün arkadaşı Ali E. İse serbest bırakılmıştı.

Oyuncu Canan Hoşgör'ün paralarının çalınmasına ilişkin dün bir kişinin tutuklanmasının ardından bugün bir kişi daha tutuklandı. Canan Hoşgör'ün evine gittiği sigortacı arkadaşı Ayşe C., soruşturma kapsamında bugün tutuklandı.

Sigortacı arkadaşı Ayşe C.'nin evinde parasının çalınması üzerine savcılığa başvuran Canan Hoşgör'ün şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Ayşe C.'nin şoförü dün tutuklanmış, Ayşe C.'ye uyku hapı temin ettiği ileri sürülen şoförün arkadaşı Ali E. ise serbest bırakılmıştı.

Firari olan Ayşe C., Burcu E. ile birlikte dün gözaltına alındı. Ayşe C. Ve Burcu E., emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildiler.

'DIŞARI ÇIKIP DÖNDÜĞÜMDE CANAN HANIM ÇANTASININ OLMADIĞINI SÖYLEDİ'

İki şüpheli, savcılık sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler. Mahkemedeki sorgusunda, Canan Hoşgör ile iki yıldır tanıştığını söyleyen Ayşe C., “Olay günü beni aradı. Evime gelmek istediğini söyledi. Bana personel dosyalarını getirdi ve sigorta işlemlerini yaptırdı. Çarpması olduğunu söyleyerek su istedi. İkram ettiğim suyu içti. Kendisini iyi hissetmediğini söyledi, evime gitmek için teklifte bulundu. Ben de kabul ettim. Öncesinde ısrarla hastaneye gitmeyi teklif ettim, kabul etmedi. 'Birazdan kendime gelirim' dedi. Çekmeköy'deki evime gittik. Çocuklarla yemek yedik. Burcu E.'den çocukları anneannesine götürmesini rica ettim. Barış E.'yi çağırmamı istedi, çağırdım geldi. Canan hanım kötü bir gün geçirdiğini, bende kalmak istediğini söyledi. Gece 01.30-02.00 sıralarında Canan koltukta telefonuyla oynuyordu, ben de ekmek almak için dışarıya çıkıp geri geldim. Geri geldiğimde Canan hanım çantasının olmadığını söyledi. Ben de, 'şaka yapıyorsun' dedim. Daha sonra sitenin güvenliği ile polisi çağırdık. Olay yeri inceleme geldi. Bu sırada ben çantamı ve kasanın anahtarını ilk aşamada bulamadığını söyledim. Bazanın altındaki 44 bin dolar ve her şey tutanağa bağlandı. Karakola gidip gerekli işlemleri yapıp döndük. Saat 05.00-05.30 sıralarında polis geldi. Polis memurları ile karakola geçtik. Kendi evimde, aracımda Canan hanımın bahsettiği çantayı görmedim. Ali E. ve Barış E.'nin aleyhime olan ifadelerini kabul etmiyorum" dedi.

7 yıldır Ayşe C. İle çalıştığını söyleyen Burcu E. ise sorgusunda, olay günü Canan Hoşgör'ün akşam saatlerinde geldiğini, akşam yemeği yediklerini, Ayşe C.'nin isteği üzerine çocukları Ayşe C.'nin annesine götürdüğünü, olayla ilgisi olmadığını söyledi.

TUTUKLANDI

Burcu E.'yi adli kontrol tedbiri ile serbest bırakan mahkeme, Ayşe C.'yi, “Beden bakımından kendini savunamayacak durumda olan bir kişiye karşı yağma" suçundan tutukladı.

DÜN DE BİR KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

25 Haziran 2018 tarihinde Ayşe C.'nin evine bankadan çektiği 182 bin 76 dolar ile giden Canan Hoşgör, parasının çalındığını öne sürerek şikayetçi olmuştu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Ali E. ve Barış E., adliyeye sevk edilmiş, Barış E., “Beden bakımından kendini savunamayacak durumda olan bir kişiye karşı yağma" suçundan tutuklanmış, Ali E. İse hakkında adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.