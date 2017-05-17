Hamamda kalp krizi geçirip öldü

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), () - ÇORUM'un Osmancık İlçesi'nde hamamda kalp krizi geçiren 42 yaşındaki Uysal Küçükücüce hayatını kaybetti.

Olay bu sabah Osmancık İlçesi'nde meydana geldi. Hamama giden Uysal Küçükcüce, burada fenalaşarak yeğe yığıldı. Hamamdaki görevlilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Küçükcüce, ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği belirtilen Küçükcüce'nin cesedi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu´na gönderildi.

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