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Haluk Levent'ten hasta çocuklar için anlamlı çağrı

Burak EMEK/DİYARBAKIR, ()-  ANADOLU Halk ve Barış Platformu (AHBAP) Genel Başkanı ve Rock müzik şarkıcısı Haluk Levent, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde maddi durumu olmayan hasta çocukların ailelerine yardım amacıyla bölgedeki belediyelere...

Haluk Levent'ten hasta çocuklar için anlamlı çağrı

Burak EMEK/DİYARBAKIR, ()-  ANADOLU Halk ve Barış Platformu (AHBAP) Genel Başkanı ve Rock müzik şarkıcısı Haluk Levent, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde maddi durumu olmayan hasta çocukların ailelerine yardım amacıyla bölgedeki belediyelere sosyal medya hesabından çağrıda bulundu. Levent, "Oradaki belediyelere çağrım var. Ben konser vereyim siz tedavi paralarını bu ailelere dağıtın. Var mısınız?" diye yazdı. 
AHBAP Genel Başkanı ve Rock müzik şarkıcısı Haluk Levent, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki şehirlerde çocukları hasta olan ve maddi durumu iyi olmayan aileler için anket çalışması yaptırdı. Levent, yaptığı çalışmaların ardından Diyarbakır, Hakkari, Şırnak, Mardin ve Şanlıurfa illerinde hasta olan çocukların ailelerini tek tek tespit etti. Levent, daha sonra ise ailelere destek için sosyal medya hesabı üzerinden belediyelere çağrıda bulundu. Levent, "Gelen istatistiklerde en fazla yardım isteği olan şehirler Silopi, Şırnak, Yüksekova, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa. Çocuklar hastalıklarla boğuşuyor. Ailelerimizi tespit ettik. Oradaki belediyelere çağrım var. Ben konser vereyim siz tedavi paralarını bu ailelere dağıtın. Var mısınız?" dedi.
'KONSER VEREYİM, GELİRİ HASTA ÇOCUKLARIN AİLELERİNE VERİLSİN'
Konuyla ilgili muhabirine açıklamada bulunan Haluk Levent, Şanlıurfa'da 4, Diyarbakır'da 6, Silopi'de 5, Şırnak'ta 7, Bingöl, Bitlis ve Batman'da yaklaşık 10'a yakın ailenin kendilerinden yardım beklediğini belirtirek, "Hastalar ve çocuklar var. Yetkililerin karşılayamadığı bazı şeyleri bizim karşılamamız gerekiyor. Bu nedenle oradaki belediyeler, kaymakamlıklar veya valiliklerle işbirliği yapmak istiyoruz. Sanat bütçesinden ayrılan herhangi bir rakam karşılığında bizler gelip konser verelim valiliklere o aileleri gösterelim, belediye veya valilikler de o miktarlarla yardımcı olsun. Bölgeden kazandığımızı bölgeye vermek istiyoruz AHBAP olarak" dedi. 
 
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