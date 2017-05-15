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Haluk Levent sevenlerine çay ısmarladı

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU(Manisa), () - UŞAK'tan İzmir'e yolculuk yapan şarkıcı Haluk Levent, sosyal medyadaki takipçisinin isteğini kırmayarak saat 03.30'da Turgutlu'da çay molası verdi. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'ı aktif olarak...

Haluk Levent sevenlerine çay ısmarladı

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU(Manisa), () - UŞAK'tan İzmir'e yolculuk yapan şarkıcı Haluk Levent, sosyal medyadaki takipçisinin isteğini kırmayarak saat 03.30'da Turgutlu'da çay molası verdi.
Sosyal paylaşım sitesi Twitter'ı aktif olarak kullanan Haluk Levent dün Twitter hesabından Uşak-İzmir arası yolculuk yapacağını yazdı. Bu tweet'i gören Turgutlulu Alim Çokyavaş, Haluk Levent'i Turgutlu'da çay molası vermeye çağırdı. Takipçisinin bu isteğine olumlu yanıt veren Levent, saat 03.30'da Turgutlu'da yolculuğuna ara vererek takipçisiyle buluştu. Sanatçı paylaşımlarına devam edince Haluk Levent ile çay içmek isteyenlerin sayısı, önce 7'ye sonra 15'e yükseldi. Hesabı ödediğini eğlenceli bir dille ifade eden Haluk Levent, en son paylaşımında "Yemin ederim yine ben ödedim. Güya misafirdim. Ben hesabı istedim çıt yok. Ulan bari şakacıktan 'abi biz ödeyelim' der insan. Akıllı çocuklar" ifadelerine yer verdi.

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