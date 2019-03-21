Haluk Levent parçalarını Öykü Arin ve lösemili çocuklar söyledi

ÜNLÜ şarkıcı Haluk Levent, İzmir Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'nda ilik nakli bekleyen Öykü Arin ve tüm lösemi hastaları için sahne aldı. Sevilen şarkılarını ilik bekleyenler için seslendiren Levent'in konserine gelenler, kök hücre bağışında bulunduktan sonra, sanatçının sevilen parçalarını dinledi. Öykü Arin'in annesi Eylem Şen Yazıcı, kızının çok fazla vaktinin kalmadığını belirterek, donör olunması çağrısını yineledi. Haluk Levent de, insanların hayat kurtarmak için konsere geldiğini ve bundan dolayı mutlu olduğunu söyledi.Tıpta nadir görülen, juvenil miyelomonositik lösemi (JMML) teşhisi konulan ve uygun ilik bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin için başlatılan 'Öykü Arin'e Umut Ol' kampanyası, devam ediyor. Bir çok ünlü ismin destek verdiği kampanyaya, ünlü şarkıcı Haluk Levent de katıldı. Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'nda, Anadolu Halk ve Barış Platformu'nun (AHBAP) sponsorluğunu üstlendiği etkinlikte, sevilen parçalarını ilik nakli bekleyen hastalar için seslendiren Haluk Levent'in konserine gelenler, önce Kızılay'ın kan bağışı aracında kök hücre bağışında bulundu. Daha sonra Haluk Levent'in parçaları ile eğlenen müzikseverler, donör olunması çağrısı yaptı. Sanatçı Haluk Levent, muhabirine yaptığı açıklamada, "Ülkemle gurur duyuyorum. Buradaki dostlarımla gurur duyuyorum. İyi ki onların abisi olmuşum. Kuyrukta binlerce insan bir çocuğu kurtarmak için kök hücre bağışında bulunuyor. Binlerce çocuğu kurtarmak için buradalar. Bundan daha keyifli bir şey olabilir mi? O nedenle ben çok mutluyum" dedi. Öykü Arin'in annesi Eylem Şen Yazıcı da, "Burada kök hücre bağışı yapan ve yapmak isteyen binlerce insanla buluştuk. Sağ olsun Haluk Levent bizi kırmayarak İzmir'e geldi ve kök hücre bağışı yapanlara bir konser verdi. Hem ona çok teşekkür ediyorum hem de bu kampanya süresinde emek veren arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.'CANIM KIZIM BU BAHAR DONÖRÜNÜ BULACAK'Eylem Şen Yazıcı, donör olanların kendisine "Tebrik ederiz, artık siz de birine hayat verebilirsiniz" diye Kızılay'dan mesaj gönderildiğini, bu mesajı aldıklarında bir eşleştirme kontrolü yapılıp yapılmadığına dair sorular geldiğini belirterek, "Hayır, henüz yapılmış olmuyor. Kızılay sizden kan aldıktan sonra, bu kanlar Sağlık Bakanlığı'nın laboratuvarına gidiyor. Ve hala biri ile eşleşebilirsiniz. Sağlık Bakanlığı'nın laboratuvar gittikten sonra orada çalışma yapıyor. Şuan bakanlık laboratuvarında bekleyen çok sayıda numune var. Bunların biran önce çalışacağına eminiz. Hem Sağlık Bakanlığı'nın laboratuvarında hem de başka laboratuvarda çalışması yönünde beklentimiz var. Hem Öykü Arin hem de kök hücre bağışı bekleyen binlerce hasta var. Bu hastaların hayatını sürdürebilmesi için donörü ile buluşması gerekiyor. Bu konuda emek veren Kızılay çalışanlarına, Sağlık Bakanlığı emekçilerine çok teşekkür ediyoruz. Herkes elinden geleni yapacak, bundan eminiz. Ve canım kızım bu bahar donörünü bulacak. 5'inci yaş gününü umutla ve mutlulukla, sağlıkla kutlayacağız" diye konuştu.'BÜTÜN HASTALARIN UMUDUNU BÜYÜTELİM'Öykü Arin'in artık nakil olması gerektiğini de vurgulan anne Yazıcı, "Bekleyecek çok zamanımız kalmadı. Kök hücre bağışı yapmadıysanız, lütfen donör olun, yaşadığınız kentte mutlaka kampanyalara katılın. Sağlık Bakanlığı'na da seslenmek istiyorum. Hep birlikte laboratuvarlarda daha hızlı çalışarak Öykü Arin'in umudunu büyütelim. Bütün hastaların umudunu büyütelim" dedi.Kök hücre bağışında bulunan Deniz Akuş, "Eğlenmekten önce amacımız Öykü ve diğer lösemi hastalarını kurtarmak. Haluk Levent'e teşekkür ediyoruz. Böyle bir etkinlikte bulunduğu için. Bir yanım çok mutlu bir yanım da çok duygusal. Umarım buradan Öykü'ye ve diğer çocuklara çok güzel sonuçlarla ulaşırız" dedi.

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