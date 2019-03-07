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Haluk Levent, ilik bağışı farkındalığı için konser verecek

SON dönemde sosyal sorumluluk projeleri ile dikkat çeken şarkıcı Haluk Levent, ilik nakli bekleyen çocuklar için İzmir'de bir konserde sahne alacak. Konsere gelenler, önce Kızılay'ın kan bağışı aracında kök hücre bağışında bulunacak,...

Haluk Levent, ilik bağışı farkındalığı için konser verecek
SON dönemde sosyal sorumluluk projeleri ile dikkat çeken şarkıcı Haluk Levent, ilik nakli bekleyen çocuklar için İzmir'de bir konserde sahne alacak. Konsere gelenler, önce Kızılay'ın kan bağışı aracında kök hücre bağışında bulunacak, ardından Haluk Levent'i dinleyecek.
Sanatçı Haluk Levent tarafından kurulan ve gönüllülerden oluşan Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP), hayata geçirilen sosyal sorumluluk projeleri ile dikkat çekmeyi sürdürüyor. Haluk Levent, AHBAP sponsorluğunda, İzmir'de bu kez ilik nakli bekleyenler için sahne alacak. 20 Mart Çarşamba günü Celal Atik Spor Salonu'nda düzenlenecek konser hakkında bilgi veren Levent, "Öykü Arin, Baran, Yunus Emre diye birçok çocuk var. Bu çocukların ilik nakli olması için zaman azaldı. Hayata tutunmaları için ilik uyumunun sağlanması lazım. Binlerce kişi gelirse, ilik bekleyen yüzlerce çocuktan birine şans olabilir. Hayat kurtarabilirler" dedi.
Çocukların hayata tutunması için bir kampanya başlatmak istediklerini söyleyen Haluk Levent, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bunu artık kampanya haline dönüştürmek gerektiğini düşündük. 'Hadi gidin bağış yapın' demekle de olmuyor. Amacımız ilik bağışı yaparak insanların konsere gelmesini sağlamak. Ama bunun dışında biz 'İlik bağışı yapamayanlar gelmesin' demeyeceğiz. İnsanlar gelsin, ilik bağışı yapanlarla yan yana olsun. Böylece ilik bağışı konusunda bilinçlenirler. Gelsinler eğlensinler."
İnsanların hayat kurtarmanın mutluluğunu yaşaması gerektiğini aktaran Haluk Levent, konser günü Kızılay'a ait bir kan bağışı otobüsünün de burada olacağını ve kök hücre bağışlarını kabul edeceğini söyledi.

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