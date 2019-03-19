Haluk Levent, bir eli olmayan Nuriye'nin iki hayalini gerçekleştirdi

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, () - DENİZLİ'de doğuştan sol eli olmayan ve gittiği müzik kursundaki öğretmeninin yaptığı aparatla gitar çalan Nuriye Gürel'in (12) hayalleri bir bir gerçek oldu. Şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) aracılığıyla toplanan parayla biyonik el protezine kavuşan Nuriye, Haluk Levent'le de düet yaparak en büyük iki hayalini gerçekleştirdi.

Merkezefendi ilçesinde yaşayan Müşerref-Erdem Gürel çiftinin kızı Nuriye Gürel, sol eli olmadan dünyaya geldi. Sıdıka Çalışkan Ortaokulu 3'üncü sınıf öğrencisi olan Gürel, küçüklüğünden beri içinde olan gitar çalma isteğini gerçekleştirmek için özel bir müzik okulundaki gitar kursuna yazıldı. Müzik okulunun öğretmeni Anıl Zengin, sol eli olmadan gitar çalmak isteyen ve büyük bir hevesi olan Gürel'in gitar çalabilmesi için medikal bilekliğin ucuna mızrap ekleyerek özel bir aparat yaptı. Gürel, bu aparat ile gitar çalabilmeye başladı. Basında haberlere konu olan Gürel, en büyük hayalinin biyonik el protezi takılması ve hayranı olduğu Haluk Levent ile birlikte gitar çalıp, düet yapmak olduğunu söyledi.

HALUK LEVENT DEVREYE GİRDİ

Gürel'in durumunu öğrenen şarkıcı Haluk Levent de, Gürel'e biyonik el protezi takılması için kurucusu olduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) aracılığıyla yardım kampanyası başlattı. Toplanan parayla İstanbul'da Gürel'e biyonik el takıldı. Biyonik eline kavuşan Nuriye Gürel'in Haluk Levent ile gitar çalıp, düet yapma hayali de gerçek oldu. Gürel, İstanbul'da misafir ettiği Gürel ile birlikte gitar çalıp, dans etti. Şarkıcı Levent, Gürel ile birlikte seslendirdikleri 'Hayat Bayram Olsa' isimli parçanın görüntülerini de Twitter hesabında, "Nuriye çok çok mutlu. Parayı siz topladınız. İstanbul AHBAP aileyi misafir etti ve sonuç; biyonik el protezi takıldı" diyerek paylaştı.

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