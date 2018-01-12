Haluk Bulucu, "Kuzey Kore ve İran'ın tavrı çocuksu değil, akıllıca"

TÜRK savunma sanayisinin Türk dış politikalarına etkilerinin ele alındığı konferansta konuşan TOBB Türkiye Savunma Sanayi Meclisi Başkan Yardımcısı Haluk Bulucu, "Savunma sanayinin dış politikaya etkileri yadsınamaz. Belki bize doğru gelmeyebilir ama Kuzey Kore ve İran'ın tavırları kesinlikle çocuksu diye adlandırılamaz. Son derece akıllıca davranarak, büyük güçler karşısında politik bir güç kazanmaya çalışıyorlar" dedi.

Konferans, Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Kampüsü'nün ev sahipliğinde üniversitenin öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Savaş Biçer'in moderatörlüğünde gerçekleşti. Programa konuk olan TOBB Türkiye Savunma Sanayi Meclisi Başkan Yardımcısı ve FNSS Savunma Sanayi Sistemleri baş danışmanı Haluk Bulucu, Türkiye'deki savunma sanayindeki gelişmeler ve bu gelişmelerin dış politikaya etkilerini değerlendirdi. Konferansta ayrıca yakın bölgelerdeki gelişmeler ve Türkiye'nin komsularıyla olan ilişkilerine de değinildi.

"SAVUNMA SANAYİNDE ALINAN YOL DAHA HIZLI OLAMAZDI"

Savunma sanayinde gelinen noktayı 'olgunlaşmanın başlangıcı' olarak tanımlayan Bulucu, "Biz değişik alt ve ana sistemleri sıfırdan aldık. Önce birilerinden öğrendik, sonra yapmayı öğrendik. Şimdi geldiğimiz nokta ise artık alt sistemleri geliştirme ve başkalarına öğretme. Bu açıdan ikinci aşamadayız. Dolayısıyla Türkiye, 1990'larda birilerinden bağımsız olabilmek, kendi politikalarını güdebilmek açısından çok iyi bir politika izlemiştir. Geldiği nokta tatmin edicidir, daha hızlısı olamazdı" ifadelerinde bulundu.

Siyasetle savunma sanayinin her zaman birbirine karıştırmamak gerektiğini belirten Bulucu, "Bazı siyasi kararlar tekildir. Bu bağlamda Rusya'dan alınan S-400 füzelerini de böyle değerlendirmek lazım. Bence bu karar bütüncül resimden farklı olarak düşünülmelidir ve kendi içinde tutarlıdır" dedi.

"SAVUNMA SANAYİNDE BAĞIMSIZ OLABİLMEK İÇİN MUTLAKA ATILIM YAPMANIZ LAZIM"

Savunma sanayinde tamamen bağımsız olabilmek için mutlaka bir atılım yapılması gerektiğini vurgulayan Bulucu, "Aksi taktirde büyük ülkelere para aktarıyoruz, onları zengin ediyoruz. Onların dediklerini yapmak durumunda kalıyoruz. Bu çerçevede savunma sanayi konusunda bugüne kadar alına kararlar daima tutarlıydı ve ben gelecekte çok daha iyi noktalara geleceğimize eminim" diye konuştu.

"SAVUNMA SANAYİNİZ İYİYSE SİYASİ ARENADA DA GÜÇLÜSÜNÜZ"

Savunma sanayinin dış politikaya etkilerine de değinen Bulucu, "Örneğin kıtalararası füzeleriniz, nükleer silahlarınız var. Masaya oturulduğu zaman karşı tarafın üzerinde yaratılan etki ister istemez fazla oluyor. Kuzey Kore veya İran'a baktığımızda onların tavrı bizlere belki hoş gelmeyebilir ama kesinlikle çocuksu hareketler yapmıyorlar, akıllıca davranıyorlar. Bu hareketleriyle büyük güçler karşısında politik bir güç kazanmaya çalışıyorlar. Siyasilerde bu konuları kendi aralarında konuşuyorlar ve masaya oturduklarında daha güçlü olabilmek adına savunma sanayilerini güçlendiren adımlar atıyorlar" diyerek sözlerini noktaladı.

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