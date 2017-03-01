Halkevleri'nden aspest eylemi

Tahsin GÜNER - Muhammet BAYRAM / ANKARA, () - ANKARA'da Halkevleri üyesi bir grup havagazı fabrikasının yıkımı sırasında etrafa aspestli madde yayılmasına karşı hiçbir önlem alınmadığını öne sürerek beyaz tulumlu eylem yaptı.

Kızılay'da bir araya gelen eylemciler, havagazı fabrikasının yıkılması esnasında 4 kilometrelik bir alana kanserojen madde yayıldığını ve bu yayılan maddenin insan sağlığını tehdit ettiğini belirterek, özel yapılmış kıyafetler ve maskelerle basın açıklaması yaptı. Maltepe semtine kadar beyaz renkli koruyucu özel kıyafet ve yüzlerine taktıkları maskelerle yürüyerek gelen Halkevleri üyesi grup, yanlarında getirdikleri megafon ile aspest gazının zararlarını çevredeki vatandaşlara anlattı. Dört kilometrelik alanda tedbir alınması gerektiğini dile getirilen eylemciler, daha sonra Maltepe pazarına girerek burada çalışan esnafa aspest gazının zararları konusunda bilgi verdi.

Yapılan protesto yürüyüşünün ardından Maltepe'den tekrar Kızılay'a yürümek isteyen grubun önü polis tarafından kesildi. Üzerlerinde ki koruyucu kıyafet ve maskelerle yürüyüş yapamayacakları konusunda uyarıda bulunan emniyet güçleri ile grup arasında yaşanan tartışmanın ardından, eylemciler koruyucu kıyafetlerini çıkararak yürüyüşü sonlandırdı.