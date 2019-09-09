banner314

banner325

Son Dakika

Halkalı'da Kerbela Şehitleri anıldı

  Şahin BOZKURT/İSTANBUL, () HAZRETİ   Hüseyin ve 71 arkadaşının Kerbela'da şehit edilişinin 1380. yıl dönümünde Halkalı'da tören düzenlendi. Matem için siyah elbiseler giyen yüzlerce vatandaş etkinlik alanını doldurdu. Caferilik...

GENEL 09.09.2019, 16:25
Halkalı'da Kerbela Şehitleri anıldı

 

Şahin BOZKURT/İSTANBUL, () HAZRETİ   Hüseyin ve 71 arkadaşının Kerbela'da şehit edilişinin 1380. yıl dönümünde Halkalı'da tören düzenlendi. Matem için siyah elbiseler giyen yüzlerce vatandaş etkinlik alanını doldurdu.
Caferilik İnancını Tanıtma Araştırma ve Eğitim Derneği (CAFERİDER) tarafından Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 71 arkadaşının Kerbela'da şehit edilişinin 1380. yıl dönümünde Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde tören düzenlendi. Törene Türkiye Caferileri Lideri ve CAFERİDER Onursal Başkanı Selahattin Özgündüz, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu ve yüzlerce vatandaş katıldı. Etkinlikler sabah saatlerinde Zeynebiye Caddesi'nde yüzlerce vatandaşın buluşmasıyla başladı. Etkinlik alanına girişlerde geniş güvenlik önlemleri alındı. Vatandaşlar üzerleri aranarak etkinlik alanına alındı. Yasın sembolü olarak siyah elbiseler giyen vatandaşlar, Kerbela şehitleri için ağıt yaktı.

"HÜSEYİN'İN ŞAHSINDA BÜTÜN ŞEHİTLERİMİZE SELAM OLSUN"
Törende konuşan Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz, Kerbela'da yaşanan olayları anlattı. Özgündüz, “Hüseyin vicdandır. Müşterek vicdandır. Selam olsun Hüseyin'e, Hüseyin'in şahsında bütün şehitlerimize, Kerbela şehitlerine, yare ensarına, evladına, bacılarına, kardeşlerine ve ensarına" dedi.

(FOTOĞRAF)

Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 09 Eylül 2019
İmsak 05:03
Güneş 06:31
Öğle 13:07
İkindi 16:42
Akşam 19:32
Yatsı 20:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0