Halka saçılacak mesir macununun yapımına başlandı

MANİSA Uluslararası Mesir Macunu Festivali bu yıl 29 Nisan'da, 478'inci kez yapılacak. Sultan Camii'nin kubbe ve minarelerinden halka saçılacak 6 ton mesir macununun yapımına başlandı. 20 kadın, geleneğe uygun şekilde gece gündüz çalışarak sadece kendilerinin bildiği formülle şifalı macunu karıyor.Osmanlı padişahlarından Yavuz Sultan Selim'in eşi, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan'ın iyileştirilmesi için dönemin ünlü hekimi Merkez Efendi tarafından 41 çeşit baharat karıştırılarak elde edilen mesir macunu 478 yıldır üretiliyor. Bu yıl 6 ton saçılması planlanan içinde 41 çeşit baharatın olduğu macunlar, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği'nin imalathanesinde 20 kadın tarafından yapılmaya başlandı. Dernek Başkanı Ufuk Tanık, 21 Mart'ta temsili karma töreni ile festivalin başlayacağını belirterek halka saçma töreninin 29 Nisan'da olacağını ifade etti. Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle bu yıl festivalin eğlence kısmı olmayacak. Karma töreninin ardından 24 Nisan'da Mesir Fuarı açılacak, Merkez Efendi ve Hafsa Sultan için mevlid okutulacak ardından halka saçım töreni düzenlenecek. Saçılacak mesir macunlarını hazırlamak iki ay sürüyor. Dernek Başkanı Ufuk Tanık, şifalı mesir macunlarının formülünün gizli olduğuna dikkat çekerek, 41 çeşit baharata sadık kalındığını ancak 500 yıl önceki baharatlarla şimdiki baharatların uyuşmasının da pek mümkün olmadığını söyledi. Tanık, "Eski dönemlerde 70- 80 baharat kullanıldığı bilgileri var ama 41 baharatta sabitlenmiş. Simge olmuş önemli noktalar var. Mesirin kaynama derecesi önemli. Geleneğe en yakın şekilde, tarihçilerden alınan bilgilerle formül ortaya çıkarılmış. Biz bu formüle sadık kalıyoruz. 41 çeşit baharatı macunumuzla birleştirerek bu geleneği sürdürüyoruz. Formülü paylaşmıyoruz. İçine giren baharatların oranları, macunun kaynama derecesi gibi özellikleriyle macun, diğer ürünlerden ayrılıyor" dedi.YURT DIŞINA 10 TON MESİRBir yıl boyunca mesir macunu üretimi yaptıklarını, macunları hem yurt içine hem de yurt dışına sattıklarını söyleyen Tanık, ürün çeşitliliği yaptıklarını mesir macununun çayını, lokumunu, helvasını da ürettiklerini, yurt dışına yılda yaklaşık 10 ton mesir macunu sattıklarını söyledi. 30 yıldır mesir macunu yapan Serpil Özevci, işini çok sevdiğini belirterek, "Burada bütün halkımıza şifa dağıtıyoruz. Hazırlıklar biraz yorucu ama büyük bir zevkle yapıyoruz. Gece gündüz şifalı macunları yetiştirmek için çalışıyoruz" diye konuştu. 14 yıldır mesir macunu üretimi yapan Birgül Arga ise, herkese şifa saçmak için gece gündüz çalıştıklarını dile getirdi. 6 yıldır mesir imalatında çalışan Selda Kayahan, "İşimi de çok seviyorum. Şifalı macunların formülünü biz biliriz ama kimselere söylemeyiz. O formül bize ait" dedi.MESİR MACUNUNUN TARİHÇESİ1522 yılında Yavuz Sultan Selim'in eşi, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan hastalanınca, dönemin ünlü hekimi Merkez Efendi, 41 çeşit baharatı karıştırarak elde ettiği ürünü Sultan'a yedirdi. Bir süre sonra iyileşen Ayşe Hafsa Sultan, bu macunun her yıl aynı dönemde üretilerek halka saçılmasını buyurdu. Bunun üzerine her yıl nevruz günü 41 çeşit baharat karılarak hazırlanan mesir macunu, Manisa'daki Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinden halka saçılıyor. Minare ve kubbelerden saçılan ve şifalı olduğuna inanılan mesir macununu kapabilmek için Türkiye'nin çeşitli illerinden Manisa'ya gelerek Sultan Meydanı'nda toplananlar ilginç görüntüler oluşturuyor.41 ÇEŞİT BAHARATMesir macununun içinde şu baharatlar bulunuyor:Tarçın, karabiber, yeni bahar, karanfil, çörek otu, hardal tohumu, anason, kişniş, zencefil, tarçın çiçeği, zerdeçal, Hindistan cevizi, rezene, kebabiye, sinameki, sarı halile, vanilya, darıfülfül, kakule, havlıcan, zulumba, hıyarşembe, safran, iksir, kimyon, galanga, çam sakızı, mirsafi, meyan balı, şamlı şaşlı, limon kabuğu, kremtartar, zağfiran, udülkahır, çöpçini, eskir, tiryak, ravend, limon tuzu, tekemercini tohumu, günbalı.FOTOĞRAFLI