Halk Sağlığı Müdürlüğü: Suriyeli çocukların aşılanmasında sıkıntı yaşanıyor

Ferit ASLAN / DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR Halk Sağlığı Müdürlüğü, Suriye'deki olumsuz gelişmeler sonrası Türkiye'ye çok fazla Suriyeli'nin giriş yaptığını hatırlatarak, adreslerdeki belirsizliklerin başta çocukların aşılanması olmak üzere 'Temel Sağlık Hizmetleri'nin düzenli olarak verilmesini engellediğini belirtti. Halk Sağlığı Müdürlüğünce Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilen yazıda, yürütülecek aşılama çalışmasının sağlıklı ve üst düzey verimlilikte gerçekleşmesi için Suriyeli nüfusun yaşadığı adreslere ihtiyaç duyulduğu kaydedilerek, Suriyeli öğrencilere ait adres bilgileri istendi.

Diyarbakır'da Halk Sağlığı Müdürlüğü, kent merkezinde bulunan Suriye'lilere aşılama hizmetlerinin düzenli verilmesi için Milli Eğitim Müdürlüğünden yardım istedi. Halk Sağlığı Müdürlüğünden Valiliğe, oradan Milli Eğitim Müdürlüğü ve tüm okullara gönderilen yazıda, bağışıklama hizmetlerinin öneminden söz edilerek aşısız çocuk bırakılmamasının hedeflendiği vurgulandı. Suriye'deki olumsuz gelişmeler sonrası ülkemize çok fazla sayıda Suriyeli misafirin giriş yaptığı belirtilen yazıda şöyle denildi:

"Suriye'deki olumsuz koşullar, başta bağışıklama hizmetleri olmak üzere 'Temel Sağlık Hizmetleri'nin' düzenli olarak verilmesini engellemektedir. Bu nedenle Bakanlığımız, öncelikle Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri olmak üzere misafirlerimize her türlü sağlık hizmetini sunmaktadır. Aynı şekilde, hastalıklara en hassas grup olan 0- 59 ay arasındaki geçici koruma altındaki nüfusa bağışıklama hizmetlerini kendi çocuklarımıza sunduğumuz kalitede sunmak için azami bir çaba sarf edilmektedir."

AŞILAMAYI AKSATAN NEDENLER

Halk Sağlığı Müdürlüğünden gönderilen yazıda, misafirlerin Suriye'den aşısız ya da eksik aşılı gelmeleri, bir kısmının kayıtsız olması, ülkemiz içinde hareketli olmaları, yerleşim alanları ve adreslerinin sabit olmaması gibi nedenlerle verilen aşılama hizmetlerinde istenilen düzeye ulaşılamadığı belirtilerek, şöyle devam edildi:

"Bu nedenle 0-59 ay arası çocukların aşınlanması amacıyla Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığınca, tüm iller olmak üzere Suriyeli nüfusun ağırlıklı olarak yaşadağı ilimizin de içinde yer aldığı 20 ilde adres bazlı aşılama çalışması yapılacaktır. Yürütülecek aşılama çalışmasının sağlıklı ve üst düzey verimlilikte gerçekleşmesi için, Suriyeli nüfusun yaşadığı adreslere ihtiyaç duyulmaktadır ve bu konuda müdürlüğümüz diğer kamu kurum ve kuruluşları ile iletişim halindedir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kayıtlarınızda bulunan Suriyeli öğrencilerin adres bilgililerinin müdürlüğümüzce paylaşılması yürütülecek çalışmada, ulaşılacak bebek ve çocuk sayısının maksimum düzeye ulaşmasında elzem olacak ve çalışmalarımıza büyük katkı sağlayacaktır. Bu nedenle öncelikli olarak İl Müdürlüğünüze bağlı İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve okul idarelerinin konu ile ilgili olarak bilgilendirilmelerinin sağlanması ve Suriyeli öğrencilere ait açık adres bilgilerinin müdürlüğümüze bağlı İlçe Toplum Sağlığı Merkezlerine gönderilmesi hususunda bilgi ve gereğini arz ederim."