Halk plajında dedektörle arama yapan turist şaşırttı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), ()- MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki halk plajında, elinde dedektörle kumlarda arama yapan Rus turist dikkat çekti. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen zabıta ekibince uyarılan turist, bölgeden uzaklaştı.

Atatürk Caddesi'nde bulunan mavi bayraklı halk plajında bugün kaprili, üstü çıplak, başında şapkası ve elinde metal detektörü bulunan turist, çevredekilerin dikkatini çekti. Bir vatandaş 'toz kaldırıyor' diye turisti zabıta ekiplerine şikayet etti. Rus olduğu öğrenilen 35 yaşlarındaki turist, zabıta ekibince uyarıldı. Rus turist ise elindeki çöpleri göstererek plajı temizlediğini söyledi. Uyarı üzerine Rus turist, hızlı adımlarla sahilden uzaklaşarak gözden kayboldu.