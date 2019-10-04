Halk otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

ANTALYA'da halk otobüsü şoförü Tahsin Gedik (53), aracında rahatsızlanan yolcuyu, güzergâhını değiştirerek hastaneye yetiştirdi.

Olay, çarşamba günü saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Metin Kasapoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. 'LC 07' hattında Lara- Üniversite seferini yapan 07 AU 311 plakalı otobüsteki erkek yolcu, aniden fenalaştı. Yolcuya ilk müdahaleyi yanındaki yolcular yaparken, diğer yolcular otobüs şoförü Tahsin Gedik'e bilgi verip 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Duraklarda durmayıp hızla kent merkezine gelen Gedik, ambulansla buluşamadı. Bunun üzerine yoluna devam eden Tahsin Gedik, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servis karşısına otobüsü park etti. Sedyeye alınan yolcuya acil serviste müdahale edildi. Kalp krizi değerlendirilen yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hayat kurtarmanın her şeyin üstünde olduğunu söyleyen otobüs şoförü Tahsin Gedik, "Otobüste fenalaşan yolcuyu görünce tek yapmam gerekenin onun hayatını kurtarmak olduğunu düşündüm. Bunun için tüm durakları pas geçtim. Kırmızı ışıkları geçerken bir taraftan da yolcunun durumunu soruyordum. Sonunda hastanenin aciline vardık. Daha sonra durumumun iyi olduğunu öğrendim. Bu bana yeter" diye konuştu.

Otobüsteki o anlar ise anbean araç içi kamerasına yansıdı.



