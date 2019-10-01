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Halk otobüsü Beşiktaş'ta karşıdan karşıya geçmeye çalışan öğrenciye çarptı
Ersan SAN/İSTANBUL, () BEŞİKTAŞ'ta özel halk otobüsü, otobüs durağına 10 metre kala, karşıdan karşıya geçmeye çalışan öğrenciye çarptı. Yaralanan öğrenci çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere...
GENEL 01.10.2019, 14:16
Ersan SAN/İSTANBUL, () BEŞİKTAŞ'ta özel halk otobüsü, otobüs durağına 10 metre kala, karşıdan karşıya geçmeye çalışan öğrenciye çarptı. Yaralanan öğrenci çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Kağıthane-Beşiktaş hattında çalışan İsmail Ç'nin kullandığı özel halk otobüsü Beşiktaş Meydan durağına 10 metre kala, karşıdan karşıya geçmekte olan 20 yaşlarındaki öğrenci Bilal Mülayim'e çarptı. Yaralanan öğrenci, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öğrenciyi sedyede gören bir kadın gözyaşlarını tutamadı.
Otobüsün şoförü İsmail Ç, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
(FOTOĞRAF)
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