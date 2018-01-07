Halk koşusunda Özgecan Aslan'ın fotoğrafının olduğu tişörtlerle koştular

ADANA, () - ADANA Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl 8'incisi düzenlenen 'Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Halk Koşusu'nda 5 erkek öğretmen, Mersin'de 2015 yılında bindiği minibüste öldürülen Özgecan Aslan'ın fotoğrafının bulunduğu tişörtleri giyerek koştu.

Adana'da düzenlenen ve Atatürk Parkı'ndan başlayan 4 kilometrelik halk koşusunda 6 bin 500 kişi mücadele etti. Koşuya katılan Yüreğir Gençlik Merkezi'nde görevli 5 erkek öğretmen, Mersin'de 11 Şubat 2015 tarihinde okul dönüşü bindiği minibüste öldürülen Özgecan Aslan'ın fotoğrafının yer aldığı tişörtleri giyerek koştu.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre, 2017 yılında 409 kadın cinayeti işlendiğine dikkat çekmek ve kadın cinayetlerinin son bulması için koşuya Özgecan Aslan’ın fotoğrafının olduğu tişörtlerle koşuya katıldıklarını söyleyen Mehmet Geyik, "Özgecanlar yaşasın, böyle bir şey bir daha olmasın, diye buradayız. Bizim Özgecan ile bir akrabalığımız yok. Bu, bizim insanlık görevimiz" diye konuştu.

Koşuya katılan Ender Adem ise kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekmek için koşuya katıldıklarını belirtti.



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