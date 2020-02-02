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Halk, Çin restoranlarına gitmekte endişe ediyor

GENEL 02.02.2020, 08:37
Halk, Çin restoranlarına gitmekte endişe ediyor

Davut CAN/İZMİR, ()- ÇİN'de ortaya çıkan ve yüzlerce kişinin ölümüne yol açan 'koronavirüs' nedeniyle Türk halkı, Çin restoranlarına gitmek konusunda endişe duyuyor. İzmir'de, 1983'ten bu yana hizmet veren Çin restoranının işletmecisi Akyol Yörük, müşterilerin kendilerine sürekli olarak, Çin'den gelen ürünler ve insanlar ile ilgili sorular sorduğunu belirterek, "Çin'den ürün sipariş edildiğinde bunların gelmesi aylar buluyor. Oysa 'koronavirüs' vakası yeni bir durum. Herkesin içi rahat olsun. Nitekim şu anda Çin'den ürün siparişi de devlet tarafından durdurulmuş durumda" dedi.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkıp, dünya genelinde 27 ülkeye yayılan ve ölümlere neden olan 'koronavirüs' vakaları sonrasında, Türk halkı da Çin restoranlarına gidip, gitmemek konusunda endişe yaşamaya başladı. İzmir'de, 1983 yılından beri faaliyetini sürdüren ve Bodrum'da da şubeleri olan köklü Çin restoranının işletme müdürü Akyol Yörük, halkın hem Çin malı ürünlere, hem de Çin restoranlarına karşı tedirgin olduğunu belirterek, "Zaman zaman müşterilerimiz bizlere, 'Çin'den yeni gelen çalışanınız, misafiriniz ya da müşteriniz oldu mu?', 'Çin'den gelen ürünleriniz hangileri ve ne zaman geldi?' gibi sorular yöneltiyorlar. Bizler de onlara ortada endişe edilecek bir durum olmadığını dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Bizim baş aşçımız, seneler önce Türkiye vatandaşı olmaya hak kazanmış bir Çinlidir ve senelerdir Çin'e gitmedi. Yine, diğer çalışanlarımız da Çin'e yıllardır gitmediler. Çin restoranlarındaki birçok ürün de zaten Türkiye'den tedarik edilir. Sadece soslarımızı Çin'den alıyoruz" dedi.
'İŞLERDE ŞU ANLIK BİR AZALMA YOK'
Yörük, Çin'den sipariş edilen ürünlerin ülkeye gelmesi için aylar geçmesi gerektiğini belirterek, "Koronavirüs vakası çok yeni bir durum. Bizim restoranımızda şu anda bulunan Çin'den gelen ürünler, bu vakalardan önce sipariş edilen ürünlerdir. Nitekim şu anda Çin'den ürün siparişi de devlet tarafından durdurulmuş durumda" diye konuştu.
Şu an işlerde herhangi bir azalma olmadığını dile getiren Yörük, "Müşterilerimiz hala gelmeye devam ediyorlar. Çünkü onlara endişelenecek herhangi bir durum olmadığını anlatarak onları ikna ediyoruz" dedi.
'ENDİŞE EDİLECEK BİR DURUM YOK'
Restoranın baş aşçısı olan ve Türkiye vatandaşlığı aldıktan sonra Abdullah Aytürk ismini alan Jianhua Ai da, "Ben 2001'den beri bu restoranda çalışıyorum. Türkiye'deki birçok Çin restoranını da yakından bilirim. Endişe edilmesini gerektirecek hiçbir durum yok. İnsanlar beni yolda görünce de uzaklaşıyorlar, oysa ben senelerdir Çin'e bile gitmedim" dedi.

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