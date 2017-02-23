Halisdemir'in eşinden sanık Şahin'e, 'Onun adına ağzına alma'

Özkan ARSLAN/ANKARA,() -15 Temmuz'da Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili 18 kişinin yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, sanık üsteğmen Mihrali Atmaca, Halisdemir'e yerde yatarken ateş etme emrini Tabur Komutanı Binbaşı Fatih Şahin'in verdiğini söyledi. Şahin'in, "Benim öyle bir emrim yok. Rahmetli Ömer Halisdemir..." diye devam eden cümle kurması üzerine, Halisdemir'in eşi Hatice Halisdemir, kısık bir sesle, "O'nun adını ağzına alma" diyerek Şahin'e tepki gösterdi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Duruşmanın 3'üncü günüde Ömer Halisdemir yerde yatarken vücuduna iki el ateş açan sanık üsteğmen Mihrali Atmaca, Astsubay Başçavuş İsmail Çınar ve Astsubay Mehmet Ali Solmaz ifade verdi.

FATİH ŞAHİN, DARBEYE İLİŞKİN ÇOK CİDDİ ŞÜPHELERİM VAR DEDİ

Şehit Ömer Halisdemir yerde yatarken üzerine iki kez ateş eden, iddianamede darbeci olmasına rağmen 16 Temmuz sabahı taraf değiştirdiği iddia edilen tutuklu sanık Üsteğmen Mihrali Atmaca, yaklaşık 2 saat ifade verdi. Emir aldıktan sonra Diyarbakır'dan Ankara'ya doğru harekete geçtiklerini, bu sırada Fatih Şahin'in kendisine, indiklerinde çatışmaya girebilecekleri ihtimali olduğunu söylediğini iddia eden Atmaca, "Fatih Şahin, 'darbeye ilişkin çok ciddi şüphelerim var. Çözemedim ama sen şimdilik kimseye söyleme aramızda kalsın' dedi. Uçakta Ahmet Kemal Yüzbaşı ilk helikopter ile gidecek 12 kişi seçti. Çabuk inip helikoptere binmeleri için kapıya yakın adamlara seçtiğini düşünüyorum" dedi.

SEMİH TERZİ'NİN BİR METRE ÖNÜNDEYDİM

Atmaca, helikopterden indikten sonra karargah girişine doğru yürümeye başladıklarını, bu sırada Semih Terzi'nin bir metre önünde olduğunu belirterek, o anları şöyle anlattı. "Kapıya yaklaşırken arkamdan 2 veya 3 el silah sesi duydum. 'Ah' diye biri bağırdı, onun sesinden Semih Terzi olduğunu anladım. Sağ çaprazımdan ateş edildi sandım koşan görmedim. Önümdeki kolonun arkasına sığındım. Müsait anımda da o istikamete bakmaya başladım. Çıplak gözle baktım göremedim, daha sonra silahımın gece görüşü var oradan baktım onda da göremedim. Görememem normal çünkü orada kimse yoktu. Ben ateş baskısını net duydum. Fatih Şahin, ateş baskısı emrini verip ateş etmeye başladı. Ben gelişi güzel ateş etmek istemedim. Bu komuta uymadım ateş etmedim. Daha sonra ateş sesleri kesildi ve Fatih Şahin 'arama tarama yapın' dedi. İki kişi gitti. Onlar gidince ben çevrede emniyet alın dediğimi hayal meyal hatırlıyorum. Sesler kesildi ama uzaktan atış sesi gelmeye başladı. Daha sonra uzaktan gelen atış sesinin nizamiyedeki darbecilerin, nizamiyeye girmeye çalışan vatanseverlere sıkmasından kaynaklandığını öğrendim" ifadelerini kullandı.

HEDEF GÖZETMEDEN İKİ KEZ ATEŞ ETTİM

Atmaca yaşananların ardından personeli güvene almak için ayakta kontrol yaptığını belirterek, "2 kişinin arama tarama yapmaya gittiğini gördüm. Ömer Halisdemir'in karargah önüne çekildiği anı görmedim. Fatih Şahin tarafından verilen emre uyarak ateş ettim. Emirden dolayı silahımı kaldırıp şehide hedef gözetmeden 2 el ateş ettim. Bunu yaparken karşımda sadece Volkan Bal Yüzbaşı vardı. Kendisine 'emir gereği çekilin komutanım' dedim. Üzgünüm idrak edemedim. Şehide, kahramana ne maksatla attım bilemedim. Benim kahrolduğum noktada bu" dedi.

MAALESEF ŞEHİDİMİZİ SALDIRGAN DİYE BİLİYORDUM, ÜZGÜNÜM

Bu sırada Mahkeme Başkanının, "Hasan Aksoy, 'nabzı hafif atıyor. Onu kurtaralım bu şekilde şebekeyi çökertebiliriz' diye bir şey söyledi mi?" yönündeki sorusuna Atmaca, "Ben orada hiç yoktum. Ben o konuşmayı hiç duymadım. Askerlerin emniyetiyle ilgileniyordum. Ben ateş ederken Ömer Başçavuşun üzerinde üniforma olduğunu bile görmedim. Anormal gelebilir ama karanlıktı. Üniformalı olduğunu görmedim. Volkan Bal Yüzbaşına 'çekilin komutanım emir var' dediğimde çekildi. Maalesef şehidimizi saldırgan diye biliyordum üzgünüm" cevabını verdi.

AHMET KEMAL YÜZBAŞI TERZİ VE ŞAHİN'İN HAİN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Atmaca, Semih Terzi'nin vurulmasının ardından, Diyarbakır'dan kendileriyle birlikte Ankara'ya gelen, ancak havaalanında kalan Yüzbaşı Ahmet Kemal Yılmaz'ın kendisini telefonla aradığını belirterek şöyle devam etti: "Ahmet Kemal Yüzbaşı, Erhan Almaz'ın telefonundan beni aradı. Açtım 'Semih Terzi vuruldu, vuranda vuruldu, burada her şey çok karışık anlamadım' dedim. O da bana 'karargahtan uzaklaşın, netleştiremediğimiz bir durum var' dedi. Daha sonra Semih Terzi'nin helikoptere götürüldüğünü gördüm. Fatih Şahin'e, 'komutanım burada ne oluyor, nereye gidiyorsunuz' diye sordum. 'Sen gelmiyorsun. Ben gidiyorum buranın emir komutası sende' dedi. Bu gidişten sonra ben Fatih Binbaşıya sinirlendim emir komutayı bana verdi diye. Arkasından 'nereye kaçıyorsunuz' diye bağırdım. Cevap vermedi, duymamışta olabilir. Helikopter gittikten sonra Ahmet Kemal Yüzbaşı ile yine konuştum. Semih Terzi'nin, Fatih Şahin'in hain olduğunu söyledi. Ben de ona 'tabur komutanı helikopterle gitti. Hüseyin Oğuz'u arayın yakalasın' dedim. Ümit Bak ile Mehmet Ali Çelik'in de hain olduğunu söyledi. İsmail Çınar'a, Mehmet Ali Çelik ve Ümit Bak'ı yakalayacağımızı, engel olurlarsa önce ayaklarına sıkacağımızı söyledim. İçeri girdik önce Yarbay Mehmet Ali Çelik'i aldık, 'komutanım bizimle beraber geliyorsunuz sorun çıkarmayın' dedim. Kendisi de elini beline attı. Bunun üzerine silahlarımızı kaldırdık. Bizim bu reaksiyonu görünce silahı bıraktı. 'Zekai Paşanın emrini yapıyorum, zorluk çıkartmayın gelin' dedim. Üzerinden çıkan not defterlerini, telefonları aldık. Daha sonra Turgay Uslanmaz'ı ve Ümit Bak'ı aldık."

BİZ ÖZEL KUVVETLER KOMUTANLIĞI'NI ALARAK EMİR KOMUTA ZİNCİRİNİ ÖNLEDİK

Atmaca, yanında bulunan personeli ile sabaha karşı karargahta yaşadıklarını da detaylı bir şekilde anlatarak, "Özel Kuvvetler Komutanlığı darbede önemli bir rol oynadı. Biz o gün sabaha karşı Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı alarak, darbecilerden temizleyerek, emir komuta zincirinin önüne geçtik. Çünkü dışarıda darbe girişiminde bulunan özel kuvvetler personelinin emir alacağı yer burasıydı" dedi.

FATİH ŞAHİN SÖZ ALDI, EMRİ KENDİSİNİN VERMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Atmaca'nın ifadesinin ardından sanık Fatih Şahin söz alarak, Halisdemir'e ateş etme emrinin kendisin vermediğini söyledi. Konuşmasında Atmaca'nın iddiaların asılsız olduğunu ve daha önceki ifadesiyle çeliştiğini belirten Şahin, konuşmasında Ömer Halisdemir'in adını kullandı. Bu sırada Halisdemir'in eşi Hatice Halisdemir, 'Onun adını ağzına alma' diyerek Şahin'e tepki gösterdi. Duruşma, sanık ve müşteki avukatlarının savunmalarıyla devam ediyor.