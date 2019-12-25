beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

banner314

banner325

Son Dakika

Halime'yi 25 bıçak darbesiyle öldürdü, 'Bana bıçakla saldırdı' diye savunma yaptı

  ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, gayri meşru ilişki yaşadığı 1 çocuğunun annesi Halime Şenal'ı (31), 25 bıçak darbesiyle öldüren Ümit Gür'ün (39) yargılanmasına başlandı. Hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası...

GENEL 25.12.2019, 12:44


 
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, gayri meşru ilişki yaşadığı 1 çocuğunun annesi Halime Şenal'ı (31), 25 bıçak darbesiyle öldüren Ümit Gür'ün (39) yargılanmasına başlandı. Hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen Gür, Gece yarısı, iş çıkışı tartışmaya başladık. Hakaret ve küfür etmeye başladı.Tokat attı, yüzüme tükürdü. Bıçakla saldırdı. Ben de yanımda bulunan bıçakla ona saldırdım. Yere düşünce elindeki bıçağı alıp kenara attım. Sonrasında kendimi kaybettim dedi.
Manavgat ilçesine bağlı Kumköy turizm merkezinde, geçen 23 Temmuz'da yaşanan olay iddiaya göre şöyle meydana geldi
Her ikisi de evli olan Ümit Gür ve Halime Şenal, 2 yıl birlikte oldu. Çiftin bir çocukları dünyaya geldi.  Bir süre sonra ise Halime Şenal, çocuğu da bırakıp, Ümit Gür'ü terk etti. Gür, olay gecesi  genç kadını 25 bıçak darbesiyle öldürdü. Ümit Gür tutuklanırken, olayla ilgili hazırlanan iddianame, Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, otopsi sonucunda Halime Şenal'ın vücudunda 17'si öldürücü 25 bıçak darbesi bulunduğu, ölüm sebebinin iç organ kaybı olarak belirtildiği ifade edilerek, Müşterek çocuğun bakımı nedeniyle maktule karşı husumet besleyen ve maktulü öldürme düşüncesini kendisinde benimseyen şüphelinin olay günü maktulü öldürme amacıyla ekmek bıçağını yanına alıp, maktulün işten çıkış saatini beklediği, maktulü gece saatiyle atıl (boş) alana götürüp, yaşanan tartışmanın akabinde vücuduna çok sayıda tek başına öldürücü nitelikte bıçak saplamak suretiyle tasarlayarak kasten öldürdüğü anlaşılmıştır denildi. İddianamede tutuklu sanık hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep edildi.
'HALİME ŞENAL BENİ TEHDİT ETTİ'
Davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Ümit Gür, sanık yakınları ve taraf avukatları katıldı. Kimlik tespitinin ardından ifadesi alınan Ümit Gür, Halime Şenal'la 2 yıl duygusal beraberlik yaşadıklarını anlatarak, Daha sonra bir çocuğumuz dünyaya geldi. Müşterek çocuğumuzun dünyaya gelmesinin ardından Halime Şenal'ın resmi nikahlı eşime ve çocuklarıma davranışı değişti. Eşimden boşanıp, kendisiyle evlenmemi istiyordu. Ben kabul etmedim. Beni çocukla tehdit etti, bana olan kininden çocuğa kötü davranışlarda bulundu dedi.
'ÇOCUĞUNU İSTEMEDİ'
Gaziantep'teki ailesini ziyarete gittiklerinin 3'üncü gününde, Halime Şenal'ın çocuğu istemediğini ve bakmayacağını söyleyerek, Uşak'a gittiğini anlatan Gür, Aradan bir süre geçince ben de yanına gittim. Çocuğun annesine ihtiyacı olduğunu söyledim. Çocuğu istemediğini, bakmayacağını, annelik yapmayacağını, kendisine göre çocuğun 'p..' olduğunu söyledi. Bu sırada çocuğa resmi nikahlı eşim baktı diye konuştu.
Halime Şenal'ın evli olduğunu ilişki yaşamaya başladıklarında bilmediğini, daha sonra öğrendiğini öne süren Gür, ortak çocuklarını ise Şenal'ın eşinin nüfusuna kaydettiklerini bildirdi. Çocuğu üzerine almak için Halime Şenal'ın eşine 2 kez para gönderdiğini de öne sürdü.
'KENDİMİ KAYBETTİM, BİRKAÇ KEZ YERDE BIÇAK SAPLADIM'
Halime Şenal'ın daha sonra Manavgat'a gelerek çalışmaya başladığını öğrendiğini ifade eden Gür, şunları kaydetti
Konuşmak için Manavgat'a geldim. Gündüz görüşmeye gittiğimde işe gitmesi gerektiğini söyledi. Gece yarısı, Halime'nin iş çıkışında servis aracından inmesini bekledim. Olayın olduğu yerde konuşmaya başladık. Konuşma tartışmaya dönüştü. Bir anda bana hakaret ve küfür etmeye başladı, tokat attı. Yüzüme tükürdü. 'Öleceksin bu gece, senden kurtulacağım. Çocuk, yurda gidecek' dedi. Bıçakla saldırdı. Ben de yanımda bulunan bıçakla ona saldırdım. Yere düşünce elindeki bıçağı alıp kenara attım. Sonrasında kendimi kaybettim. Birkaç kez daha yerde bıçak sapladım. 
SANIK AVUKATI TAHLİYE VE BERAAT İSTEDİ
Sanık avukatı da çift arasındaki sorunların sebebinin çocuğun bakımı olduğunu kaydederek, olayın haksız tahrik ve meşru müdafa sınırlarının aşılması sonucunda meydana geldiğini savundu.
'MEŞRU MÜDAFA VE HAKSIZ TAHRİKTEN BAHSEDİLEMEZ'
Şenal'ın babası Lütfü Şenal'ın avukatı Hatice Kübra Turan ise sanığın cinayeti tasarlayarak işlediğini belirterek, Halime Şenal, sanık aleyhine Manavgat Aile Mahkemesi'nden 2017 yılında koruma kararı aldırmıştır. Sanığın, Halime Şenal'ı tasarlayarak canavarca hislerle öldürdüğünü düşünüyoruz. Halime Şenal'ın vücudunda 17'si öldürücü nitelikte olmak üzere 25 bıçak darbesi vardır. Sanık, Halime Şenal yere düştükten sonra da defalarca bıçaklamıştır. Meşru müdafa ve haksız tahrikten bahsedilemez dedi.
'SALDIRDIĞI İDDİALARI GERÇEK DEĞİL'
Olayda 2 bıçak olduğunu hatırlatan avukat Turan, sanığın kullandığı ekmek bıçağında Halime Şenal'ın DNA'sına rastlandığını, diğer bıçağın ise ölene 7 metre mesafede kapalı olarak bulunduğunu ve üzerinde Gür'e ait DNA izi bulunmadığını belirterek, sanığın kadının kendisine saldırdığı şeklindeki savunmasının gerçek olmadığını söyledi. Duruşma, ertelendi.
'CANAVARCA HİSLERLE YAPILMIŞ BİR KATLİAM'
Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan avukat Hatice Kübra Turan, şöyle dedi
Halime Şenal imam nikahlı eşi tarafından 25 bıçak darbesiyle 23 Temmuz'da katledildi. Dava şu anda tanıkların dinlenilmesi aşamasına geçildi. Savcılık 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan iddianame hazırladı. Ayrıca meşru müdafa ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını istiyor. Biz de bu kanaatteyiz. Bu bizim açımızdan canavarca hislerle yapılmış bir katliam. Çünkü 25 bıçak darbesi olduğu, 17 bıçak darbesinin öldürücü nitelikte olduğu ve iç organ harabiyetinden dolayı ölümün gerçekleştiği belirtiliyor. Biz haksız tahrik ve meşru müdafa hükümlerinin uygulanmayacağı kanaatindeyiz.

Yorumlar (0)
10°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 25 Aralık 2019
İmsak 06:48
Güneş 08:20
Öğle 13:09
İkindi 15:28
Akşam 17:48
Yatsı 19:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 16 34
2. Başakşehir 16 30
3. Trabzonspor 16 29
4. Fenerbahçe 16 28
5. Beşiktaş 16 27
6. Alanyaspor 16 26
7. Galatasaray 16 24
8. Malatyaspor 16 23
9. Göztepe 16 23
10. Gaziantep FK 16 23
11. Denizlispor 16 21
12. Çaykur Rizespor 16 20
13. Gençlerbirliği 16 18
14. Kasımpaşa 16 15
15. Konyaspor 16 15
16. Antalyaspor 16 14
17. Ankaragücü 16 11
18. Kayserispor 16 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 16 36
2. Menemen Belediyespor 16 28
3. Akhisar Bld.Spor 16 27
4. Erzurum BB 16 27
5. Keçiörengücü 16 25
6. Ümraniye 16 25
7. Bursaspor 16 24
8. Balıkesirspor 16 23
9. Altay 16 23
10. Fatih Karagümrük 16 23
11. Adana Demirspor 16 21
12. Giresunspor 16 20
13. İstanbulspor 16 19
14. Altınordu 16 15
15. Osmanlıspor 16 12
16. Boluspor 16 12
17. Adanaspor 16 9
18. Eskişehirspor 16 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 18 39
3. Man City 18 38
4. Chelsea 18 32
5. Sheffield United 18 28
6. Wolverhampton 18 27
7. Tottenham 18 26
8. M. United 18 25
9. Newcastle 18 25
10. Burnley 18 24
11. Arsenal 18 23
12. Crystal Palace 18 23
13. Brighton 18 20
14. Bournemouth 18 19
15. Everton 18 19
16. West Ham 17 19
17. Southampton 18 18
18. Aston Villa 18 15
19. Norwich City 18 12
20. Watford 18 12
Takımlar O P
1. Barcelona 18 39
2. Real Madrid 18 37
3. Sevilla 18 34
4. Atletico Madrid 18 32
5. Real Sociedad 18 31
6. Getafe 18 30
7. Athletic Bilbao 18 28
8. Valencia 18 28
9. Levante 18 26
10. Villarreal 18 25
11. Granada 18 24
12. Osasuna 18 23
13. Real Betis 18 23
14. Real Valladolid 18 20
15. Deportivo Alaves 18 19
16. Eibar 18 19
17. Mallorca 18 15
18. Celta de Vigo 18 14
19. Leganés 18 13
20. Espanyol 18 10