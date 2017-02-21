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Halil Küçükbay, FETÖ kapsamında gözaltına alındı

İZMİR, () - İZMİR'de yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturma kapsamında, daha önce gözaltına alınanların ifadeleri doğrultusunda ve FETÖ ile bağlantılı kuruluşlara maddi destek sağladığı öne sürülen 'Orkide...

Halil Küçükbay, FETÖ kapsamında gözaltına alındı

İZMİR, () - İZMİR'de yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturma kapsamında, daha önce gözaltına alınanların ifadeleri doğrultusunda ve FETÖ ile bağlantılı kuruluşlara maddi destek sağladığı öne sürülen 'Orkide Yağları'nın eski sahibi Ahmet Küçükbay'ın kardeşi Halil Küçükbay gözaltına alındı. İşadamı Ahmet Küçükbay daha önce tutuklanmıştı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen Ağustos, FETÖ/PDY'ye finans sağladıkları öne sürülen iş adamlarına yönelik operasyonlarda, Küçükbay Şirketler Grubu sahibi Ahmet Küçükbay'ın da aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Soruşturmalar kapsamında, tutuklanan şüphelilere ait işletmeler TMSF'ye devredilmişti. TMSF'ye devredilen Küçükbay Şirketler Grubu'nun eski ortaklarından Halil Küçükbay hakkında da daha önce gözaltına alınanların ifadeleri doğrultusunda ve FETÖ ile bağlantılı kuruluşlara maddi destek sağladığı gözaltı kararı verildi. Bugün sabah saatlerinde, polis Orkide yağlarının eski sahibi Ahmet Küçükbay'ın kardeşi Halil Küçükbay'ı evinde gözaltına aldı. Halil Küçükbay, sorgulanmak üzere Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

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