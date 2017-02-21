Halil Küçükbay, FETÖ kapsamında gözaltına alındı (2)- yeniden

Sayın Yazıişleri müdürlerine

'Halil Küçükbay, FETÖ kapsamında gözaltına alındı' başlıklı haber haberimizi ek bilgiler ve gelişmeleriyle yeniden veriyoruz.

------------

YENİDEN

İZMİR, () - İZMİR'de yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturma kapsamında, daha önce gözaltına alınanların ifadeleri doğrultusunda ve FETÖ ile bağlantılı kuruluşlara maddi destek sağladığı ileri sürülen 'Orkide' marka yağların da içinde olduğu Küçükbay Şirketler Grubu'nun yüzde 48 ortağı ve eski Genel Müdürü Halil Küçükbay gözaltına alındı. Grubun büyük ortağı işadamı Ahmet Küçükbay daha önce tutuklanmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen Ağustos, FETÖ'ye finans sağladıkları ileri sürülen iş adamlarına yönelik operasyonlarda, Küçükbay Şirketler Grubu'nun büyük ortağı Ahmet Küçükbay'ın da aralarında bulunduğu 25 kişiyi gözaltına almıştı. Soruşturmalar kapsamında, tutuklanan şüphelilere ait işletmeler TMSF'ye devredilmişti.

TMSF'ye devredilen Küçükbay Şirketler Grubu'nun eski ortaklarından Halil Küçükbay hakkında da daha önce gözaltına alınanların ifadeleri doğrultusunda ve FETÖ ile bağlantılı kuruluşlara maddi destek sağladığı gerekçesiyle gözaltı kararı verildi. Bugün sabah saatlerinde, polis Küçükbay Şirketler Grubu'nun yüzde 48 ortağı ve eski Genel Müdürü Halil Küçükbay'ı gözaltına aldı. Halil Küçükbay, sorgulanmak üzere Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Ahmet Küçükbay'ın tutuklanmasıyla grubun hisseleri iki ay önce TMSF'ye geçmişti. TMSF'nin gruba girmesiyle Halil Küçükbay'ın genel müdürlük görevinden istifası istendi ve Küçükbay istifa etti. Soruşmada Halil Küçükbay'ın tutuklu ya da tutuksuz yargılanması durumunda yüzde 48 hissenin de TMSF yönetimine geçeceği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI