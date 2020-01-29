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Haliç’teki o arazinin imarı sıfırlandı, bölge park alanı olacak

GENEL 29.01.2020, 12:56
Haliç’teki o arazinin imarı sıfırlandı, bölge park alanı olacak
HALİÇ'in silüetini bozacağı için, verilen 10 kat imar izni büyük tepki çeken Eyüpsultan’daki arazinin imarı sıfırlandı. Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin şirketine ait olan arazinin tamamı 'park alanı'na alındı. Bölge sakinleri, arazinin park alanına alınma kararından mutlu olduklarını, silüeti bozacak bina istemediklerini söyledi.
Eyüpsultan ilçesinin Silahtarağa Mahallesi’nde bulunan 9 bin 672 metrekare büyüklüğündeki arazinin 3 yıl önce, 4 kat olan imar izni, 10 kata çıkarılmıştı. Sahile 10 katlı bina dikilmesi Haliç’in silüetini bozacağı için imar kararı, kamuoyunda tartışma konusu olmuş ve tepki toplamıştı. Tepkiler üzerine karar 2018 yılında değiştirilerek, 10 kat olan imar izni 6 kata düşürülmüştü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafındın, 2017’de ayni sermaye karşılığı İBB şirketlerinden İstanbul İmar İnşaat A.Ş.’ye devredilen arazinin imar dosyasını, İBB Meclisi ocak ayı toplantılarında bir kez daha görüştü. İBB Meclisi AK Parti grubunun arazinin park alanına alınması ile ilgili teklifini ve plana yapılan itirazları bir kez daha görüşen Belediye Meclisi, parselin tamamının yeşil alana alınması kararını verdi.
'SİLÜET BOZULURDU'
Eyüpsultan ilçesinde yaşayan Cemil Kırmızı, arazinin imarının sıfırlanması kararı için, "İstanbul’un 10-12 katlı yerlere değil yeşil alanlara, oksijene ihtiyacı var. Bina yapılsa arka tarafta Haliç’e doğru oturanların evleri, Haliç’i görmezdi. Silüet de bozulurdu. Yeşil alan olduğu için silüet de bozulmaz. Çocuk parkları, mangal yapacağımız ve hava alacağımız yerler lazım. Binalar artık bizi çürüttü" dedi.
'BU KARARDAN MUTLU OLDUK'
Silahtarağa Mahallesi’nde bakkal işleten Gürkan Kuşburnu ise "İmar kararının iptal olması bizim açımızdan çok iyi. Çünkü çocuklarımızın başka parkı, oyun alanı, çay bahçesi olması çok güzel bir şey. Aşağıdaki parkta tramvay geçişi oldu. Oraya çocuklarımız artık gidemeyeceği için buranın park alanı olması, bizim için daha iyi olur. Buranın park olmasını, çay bahçesi, oyun alanları olmasını istiyoruz. Burada oturan insanların bina önlerini kapatacaktı. Hem bu yüzden hem de olumsuz ve kötü bir görüntü olurdu, böyle olması çok iyi oldu. Biz bu karardan mutlu olduk" dedi.
'BİNA OLMASINI İSTEMEZDİM'
Eyüpsultan'da yaşayan Garipşah Oruç ise "Biz burada oturuyoruz. Zaten bence İstanbul’daki binalar yeter, en azından şurasının yeşil kalmasını çocuklar için, bizler için isterim. Parklarda çıkıp oturabiliyoruz, piknik yapabiliyoruz. 10 katlı bina olmasını istemezdim. Ben de buradaki evime ilk taşındığımda az da olsa bir manzarası vardı. Sonradan böyle yüksek binalar yüzünden o da kapandı. Bina olmasını şahsen ben de istemem. Zaten park alanımız var bu da ona ek olur" diye konuştu.
'TOPLANMA ALANI OLARAK DA DÜŞÜNÜLEBİLİR'
Berktan Bilgin ise "Tabii ki her vatandaş yeşil alan olmasını ister. Burada önceden bir Haliç manzarası vardı. Burada denizi görüyorduk, güzel bir manzara görüyorduk. Buralar kapandı ve şu anda tenekeden başka bir şey görmüyoruz. 10 katlı bir binanın olması, burada oturan vatandaşı önünü göremediği için etkiler. Yeşil alan olması vatandaş için daha önemli. 10 katlı bir binanın bize, vatandaşa bir getirisi yok, yeşil alanın olması lazım. Zaten biz deprem ülkesiyiz. İstanbul artık betonlaşmaya döndü. Bu konuda da yeşilliğin olması bizim için daha iyi. Mesela toplanma alanı olarak da düşünülebilir burası" dedi.
İBB Meclisi AK Parti grubunun söz konusu arazinin park alanına alınması ile ilgili teklifini ve plana yapılan itirazları görüşen Belediye Meclisi'nin aldığı karar şu şekildeydi:
'Eyüpsultan İlçesi, Silahtarağa mahallesi, 732 ada 1 parsele ilişkin 22.01.2018 tadilat tarihli 1/5000 – 1/1000 ölçekli Nazır İmar Planı ve  Uygulama İmar Planı değişikliğine itiraz incelenmiş olup, itirazların reddi ve parselin tamamının yeşil alana alınması uygun görülmüştür.'
AK Parti'li meclis üyelerin oylarıyla karar oy çokluğuyla alınırken, CHP’li meclis üyeleri itiraza ilişkin konuların da değerlendirilmesini isteyerek karara şerh düştü.

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