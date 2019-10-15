HALİÇ'TEN KADIN CESEDİ ÇIKTI 

Haliç'te deniz üstünde kadın cesedi bulundu. Karaya çıkarılan ceset yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



Haliç Metro Köprüsü yakınlarında sabah saatlerinde deniz üstünde hareketsiz duran bir kişiyi gören güvenlik görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen deniz polisleri denizdeki kişiyi tekneye alarak karaya çıkardı. Kadın olduğu öğrenilen kişinin sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden kadının üzerinden kimlik çıkmadı. Ceset, yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.