Haliç Köprüsü'nde kaza: 1 yaralı

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul,() HALİÇ Köprüsü'nde, yağışlı hava nedeniyle meydana gelen kazada bir kişi hafif yaralandı. Kaza nedeniyle köprü üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza saat 01:30 sıralarında Haliç Köprüsü, Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Emrecan Kömürcü'nün kullandığı ve Mecidiyeköy istikametinden Edirne istikametine doğru seyir halindeki 34 LK 0558 plakalı otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.



KAZA NEDENİYLE TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan Kömürcü'ye ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Kaza nedeniyle köprü üzerinde trafik yoğunluğu yaşanırken ulaşım tek şeritten sağlandı. Kömürcü'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otomobilin çekici ile olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

(FOTOĞRAFLI)