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Haliç Köprüsü altında su borusu patladı, yol sular altında kaldı (1)
Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN / İSTANBUL, () Haliç Köprüsü altında Eyüpsultan Eminönü istikametindeki yolda şebeke suyuna ait su borusu patladı. Yol sular altında kaldı. Eminönü yönü araç trafiğine kapatıldı. Olay yerine gelen...
GENEL 01.09.2019, 15:26
Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN / İSTANBUL, () Haliç Köprüsü altında Eyüpsultan Eminönü istikametindeki yolda şebeke suyuna ait su borusu patladı. Yol sular altında kaldı. Eminönü yönü araç trafiğine kapatıldı. Olay yerine gelen belediye ekipleri göle dönen yolda çalışmalara başladı.
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