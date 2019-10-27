Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL ()UNKAPANI Köprüsü'nden Haliç'e düşen yabancı uyruklu kişiyi Deniz Polisi kurtardı. Tedavi altına alınan kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.



Olay, saat 19.30 sıralarında Unkapanı Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye ismi henüz öğrenilemeyen 30'lu yaşlarda yabancı uyruklu bir erkek köprünün Beyoğlu yönünden denize düştü. Adamın düştüğünü gören güvenlik görevlileri durumu polise bildirdi. İhbarın ardından Deniz Polisi olay yerine giderek denizde arama yaptı. Kısa süre sonra, Sokullu Mehmet Paşa Camii önünde bir kişinin denizde hareketsiz yattığını belirleyen ekipler kişiyi sudan çıkardı.



Denizden çıkarılan ve yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen kişinin üzerinden kimlik çıkmadı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan adam, ambulansla Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.