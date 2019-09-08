Haliç'e dip taraması

Mehmet DEMİRKAYA/İSTANBUL, () - HALİÇ'in dip çamurunun çıkarılması, 25 yıl aradan sonra yeniden gündeme geldi. Haliç'ten alınacak dip çamuru, Silahtarağa'da kurulacak tesiste susuzlaştırılıp, preslenecek. Tesis binasını tamamlayan İSTAÇ tarafından kullanılacak makine ekipmanının alımı için ihale açıldı.

Su seviyesinin çok düştüğü ve çevreye kötü kokular yayıldığı dönemde Haliç'in tamamen doldurulması önerildi; ancak 1995'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde, Haliç çamuru taranarak, 9 kilometre uzaklıktaki eski taş ocağına pompalandı. Taş ocağındaki çamur, doğal akışıyla süzülmeye bırakıldı. Süzülme tamamlanıncaya kadar çevreye rahatsızlığı, şikayetlere konu oldu.

İSKİ, yaklaşık 25 yıl sonra Haliç'in dip çamurunun taranmasını gündeme aldı. İSKİ'nin 31 Aralık 2018'de, 'Haliç Dip Çamuru Tarama ve Susuzlaştırma Tesisinin Kurulumu, İşletilmesi ve Çamurun Bertaraf Edilmesi İşi' adıyla açtığı ihaleyi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden İSTAÇ üstlendi. İSKİ'nin 61 milyon 853 bin TL'ye ihale ettiği İSTAÇ ile 18 Ocak 2019'da sözleşme imzaladı.

İSTAÇ tarafından üstlenilen iş için ilk aşamada, Silahtarağa'da Haliç'in kıyısına tesis kurulması için ihale açıldı. İhaleyi 3 milyon 211 bin TL'ye üstlenen Murat Beyri ile 10 Mayıs 2019'da sözleşme imzalandı. Uydu görüntülerinden tesisin büyük kısmının tamamlandığı görüldü.

ÇAMURU PRESLEYECEK MAKİNE

İSTAÇ, Haliç'ten çıkarılacak dip çamurunun bertaraf edilmesini sağlayacak ekipman için de ihale açtı. 'Haliç Dip Çamuru Susuzlaştırma Tesisi Makine Ekipman Temini, Montaj ve İşletilmesi' adıyla açılan ihale, 12 Eylül'de yapılacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 7 Ağustos'ta İSTAÇ Genel Müdürlüğü'ne atadığı Mustafa Canlı, göreve gelmesinden 22 sonra ihalenin yapılmasına onay verdi.

Balçık durumunda çıkarılan çamurun doğal yollarla değil makineyle susuzlaştırmasını sağlayan ve dünyada örnekleri olan makine sistemleri bulunuyor. Sistemlerde genellikle silindir içinde motor gücüyle sıkıştırılan balçık, yüksek oranda sudan arındırılıyor ve çamur toprak kıvamında dışarı atılıyor. Böylelikle çok daha kısa sürede balçık susuzlaştırılıyor ve çıkan atığın taşınması da kolaylaşıyor.