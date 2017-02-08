Halep'te mahsur kalan 41 yetime yardım eli ulaştı

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),()-SURİYE'nin Halep kentindeki yetimhanelerde mahsur kalan 41 yetim çocuğu, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın girişimi ile kurtarıldı.

Halep'te yetimhanelerinin sığınağında mahsur kalıp dünyaya yardım çağrısında bulunan 47 yetimden 41'i İHH aracılığı ile İdlip'ten Azez'e getirildi. Yetimler, buradaki geçici konaklama merkezine yerleştirildi. İHH Suriye çalışmaları Basın Danışmanı Burak Karacaoğlu, burada yetimlerin ihtiyaçlarının İHH tarafından karşılandığını belirterek, "Geçici konaklama merkezinde kalacak olan yetimler, daha sonra ise Cerablus'a gidecek" dedi.

Birçoğunun hem anne hem de babası olmayan 41 çocuk bundan sonra yanlarındaki refakatçiler ile birlikte Cerablus'ta hayatlarına devam edecek. Kurtarılan diğer 6 yetimse İdlip'teki akrabalarına gönderildi.

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