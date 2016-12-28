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Halep için toplanan yardımlar Kilis'ten ulaştırılıyor

Reşit ÇELEBİOĞLU / KİLİS, () - TÜRKİYE Diyanet Vakfı tarafından başlatılan 'Halep'te insanlık ölmesin' kampanyası kapmasında yurt genelinde toplanan insani yardım malzemeleri Kilis'ten Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Türkiye...

Halep için toplanan yardımlar Kilis'ten ulaştırılıyor

Reşit ÇELEBİOĞLU / KİLİS, () - TÜRKİYE Diyanet Vakfı tarafından başlatılan 'Halep'te insanlık ölmesin' kampanyası kapmasında yurt genelinde toplanan insani yardım malzemeleri Kilis'ten Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yurt çapında 'Halep'te insanlık ölmesin' adı altında insani yardım kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında 81 ilden toplanan insani yardım malzemeleri Türkiye Diyanet Vakfı'nın Kilis'te bulunan lojistik merkezinde toplanıyor. Yardım malzemeleri, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Halep'e gönderilerek ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor.
Türkiye Diyanet Vakfı Hayra Hizmetler Müdürlüğü Yurt Dışı Sorumlusu Taşkın Bumin Ayrancı, kampanyanın yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Ayrancı, Türkiye'den Halep'e yardım eli uzattıklarını kaydederek, şunları söyledi:
"Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı yanındaki Türkiye Diyanet Vakfı lojistik merkezine Türkiye'nin her tarafından vatandaşlarımızın gönderdiği yardımları, depolarımıza indiriyoruz. Daha sonra ivedilikle, Suriye tarafındaki içeride bizim kontrolümüz altında bulunan kamplara gönderiyoruz. Orada yaşayan Suriyeli kardeşlerimize hızlı bir şekilde ulaştırıyoruz. Bu kampanyaya destek veren tüm vatandaşlardan, kardeşlerimizden Allah razı olsun, eksik olmasınlar. Onların emanetlerini hakkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz."
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