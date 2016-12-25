Halep'e 23 yardım TIR'ı uğurlandı

Ahmet DAĞLI / SANDIKLI(Afyonkarahisar), () - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde Suriye'nin Halep şehrine gönderilmek üzere toplanan yardımların bulunduğu 23 TIR, dualarla uğurlandı.

Sandıklı Belediyesi ve HAYRAT İnsani Yardım Derneği tarafından imzalanan protokol kapsamında 16 Aralık'ta Halep'e yardım amacıyla başlatılan kampanya tamamlandı. Kampanya kapsamında 8'i giyim, 8'i patates ve soğan, 6'sı un, 1'i de gıda ürünlerinden oluşan toplam 23 TIR yardım toplandı. Yardımların bulunduğu TIR'lar belediye önünde düzenlenen programda dualarla Halep'e uğurlandı. Programa, Kaymakam Köksal Şakalar, Belediye Başkanı Ak Partili Mustafa Çöl, Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Mahmut Saylık, Akharım Belde Belediye Başkanı Eşref Ünsal, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

23 yardım TIR'ı, Hatay Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek Halep'e 60 kilometre uzaklıktaki İdlib'de Kızılay ve HAYRAT İnsani Yardım Derneği tarafından kurulan kampa gidecek.

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