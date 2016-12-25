Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli görüştü
Başbakan Yıldırım ve MHP lideri...
Aysel Tuğluk Ankara'da gözaltına alındı
Aysel Tuğluk Ankara'da gözaltına alındı
Türkiye cep telefonuyla konuşmada Avrupa lideri
Üzülmeyin!.. Bir konuda Avrupa Lideriyiz
Almanya'da 54 bin kişiyi tahliye ettiren bomba
Almanya'da 54 bin kişiyi tahliye...

Halep'e 23 yardım TIR'ı uğurlandı

Ahmet DAĞLI / SANDIKLI(Afyonkarahisar), () - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde Suriye'nin Halep şehrine gönderilmek üzere toplanan yardımların bulunduğu 23 TIR, dualarla uğurlandı. Sandıklı Belediyesi ve HAYRAT İnsani Yardım Derneği...

Halep'e 23 yardım TIR'ı uğurlandı

Ahmet DAĞLI / SANDIKLI(Afyonkarahisar), () - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde Suriye'nin Halep şehrine gönderilmek üzere toplanan yardımların bulunduğu 23 TIR, dualarla uğurlandı.
Sandıklı Belediyesi ve HAYRAT İnsani Yardım Derneği tarafından imzalanan protokol kapsamında 16 Aralık'ta Halep'e yardım amacıyla başlatılan kampanya tamamlandı. Kampanya kapsamında 8'i giyim, 8'i patates ve soğan, 6'sı un, 1'i de gıda ürünlerinden oluşan toplam 23 TIR yardım toplandı. Yardımların bulunduğu TIR'lar belediye önünde düzenlenen programda dualarla Halep'e uğurlandı. Programa, Kaymakam Köksal Şakalar, Belediye Başkanı Ak Partili Mustafa Çöl, Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Mahmut Saylık, Akharım Belde Belediye Başkanı Eşref Ünsal, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
23 yardım TIR'ı, Hatay Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek Halep'e 60 kilometre uzaklıktaki İdlib'de Kızılay ve HAYRAT İnsani Yardım Derneği tarafından kurulan kampa gidecek.
FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55