Halaçoğlu: Kazayı ucuz atlattık

KAYSERİ Bağımsız Milletvekili ve İyi Parti Kurucular Kurulu üyesi Yusuf Halaçoğlu, geçirdiği trafik kazasının ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Sadece hava yastığının tahribatı dışında ucuz atlattık. Hava yastığının basıncı sebebiyle göğüs kısmımda ezilme oldu. Eşimin sol kaburgasının ikisinde çatlak oluştu” dedi.

Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, geçen hafta eşi ve çocuklarının da olduğu araç ile TEM yolunda Ankara’dan İstanbul’a seyir halindeyken kaza geçirdi. Kaza sonrası sosyal medya hesaplarından takipçileriyle konuyu paylaşan milletvekili Halaçoğlu, kazayı ucuz atlattıklarını belirterek, “Eşim Neval Konuk Halaçoğlu ve çocuklarımızla Ankara'dan İstanbul'a giderken geçirdiğimiz trafik kazasını, şükürler olsun ki sadece hava yastığının tahribatı dışında ucuz atlattık. Hava yastığının basıncı sebebiyle göğüs kısmımda ezilme oldu. Eşimin sol kaburgasının ikisinde çatlak oluştu. Çocuklar iyi. Verilmiş sadakamız varmış. Kaza dolayısıyla gerek telefon, gerekse sosyal medya aracılığıyla geçmiş olsun dileğinde bulunan ve üzüntülerini belirten bütün dost ve arkadaşlarıma, tüm vatandaşlarıma teşekkür ederim. Allah herkese sağlık ve afiyetler versin” dedi.