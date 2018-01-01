Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Tüketici Hakem Heyetlerindeki yeni başvuru limiti yürürlüğe girdi
Tüketici Hakem Heyetleri başvuru limiti...
31-12-2017 Tarihli yılbaşı ikramiyesi kazanan tüm biletlerin listesi
İşte kazanan tüm biletlerin listesi
Milli Piyango 2018 yılbaşı çekilişinde 61 Milyon çeyrek bilete çıktı... İşte kazanan numaralar
2018 Milli Piyango yılbaşı çekilişi......
Bakan Soylu, yeni yıla Kato dağında askerlerle giriyor
Soylu, askerlerle Erdoğan'ın mesajını dinletti

Halaçoğlu: Kazayı ucuz atlattık

KAYSERİ Bağımsız Milletvekili ve İyi Parti Kurucular Kurulu üyesi Yusuf Halaçoğlu, geçirdiği trafik kazasının ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Sadece hava yastığının tahribatı dışında ucuz atlattık. Hava yastığının...

Halaçoğlu: Kazayı ucuz atlattık
KAYSERİ Bağımsız Milletvekili ve İyi Parti Kurucular Kurulu üyesi Yusuf Halaçoğlu, geçirdiği trafik kazasının ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Sadece hava yastığının tahribatı dışında ucuz atlattık. Hava yastığının basıncı sebebiyle göğüs kısmımda ezilme oldu. Eşimin sol kaburgasının ikisinde çatlak oluştu” dedi.
Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, geçen hafta eşi ve çocuklarının da olduğu araç ile TEM yolunda Ankara’dan İstanbul’a seyir halindeyken kaza geçirdi. Kaza sonrası sosyal medya hesaplarından takipçileriyle konuyu paylaşan milletvekili Halaçoğlu, kazayı ucuz atlattıklarını belirterek, “Eşim Neval Konuk Halaçoğlu ve çocuklarımızla Ankara'dan İstanbul'a giderken geçirdiğimiz trafik kazasını, şükürler olsun ki sadece hava yastığının tahribatı dışında ucuz atlattık. Hava yastığının basıncı sebebiyle göğüs kısmımda ezilme oldu. Eşimin sol kaburgasının ikisinde çatlak oluştu. Çocuklar iyi. Verilmiş sadakamız varmış. Kaza dolayısıyla gerek telefon, gerekse sosyal medya aracılığıyla geçmiş olsun dileğinde bulunan ve üzüntülerini belirten bütün dost ve arkadaşlarıma, tüm vatandaşlarıma teşekkür ederim. Allah herkese sağlık ve afiyetler versin” dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,