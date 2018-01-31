Haklılığını ispat etti, yine de emekli olamadı

Mehmet CANDAN/İZMİR, ()- İZMİR'in Buca ilçesinde Kemal Araz (58), emekli olabilmek için yapılandırdığı prim borcunu ödemek için Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurdu. Borcun taksitlerini düzenli şekilde ödeyen Araz'a sigortalı işte çalıştığı iddia edilerek yapılandırması bozuldu. Mahkemeye itiraz edip çalışmadığını kanıtlayan Araz, SGK'nın borcu faiziyle istemesi nedeniyle emekli olamadı. SGK'nın hatasını kabul etmediğini öne süren Araz, "Kurum hatasını kabul etmediği için bir türlü emekli olamıyorum" dedi.

Buca'da yaşayan Kemal Araz, 2003 yılında çıkan yapılandırma yasasından faydalanıp, geriye dönük 1995 ile 2003 yıllarına ait prim borcunu ödeyerek emekli olmak için Kütahya SGK İl Müdürlüğü'ne başvurdu. Yapılandırma sonucunda Araz'a 7 bin 430 lira borç çıkartıldı. Taksitlerini düzenli olarak ödeyen Araz, borcun 4'üncü taksitini ödemek için SGK'ya gitti. Ancak SGK çalışanları, Araz'ın Malatya'da sigortalı olarak çalıştığını öne sürerek taksidi almadı. Bunun üzerine taksidi bankaya yatırdı. Borcun 6'ncı taksidini aynı gerekçeyle banka da kabul etmedi. Taksitlerini ödeyemediği için yapılandırması bozulan Araz, 2008 yılında Kütahya 2. İş Mahkemesi'ne başvurarak Malatya'da çalışmadığını ve isim benzerliği yüzünden hata yapıldığını kanıtladı. Kararını onayan Yargıtay 21. Hukuk Dairesi, Araz'ın yapılandırmasının bozulmasının SGK'nın hatasından kaynaklandığını belirtti.

İKİNCİ KEZ HAKLILIĞINI İSPAT ETTİ

Araz ilk beş taksidin üzerine, bankaya giderek 7 bin 900 lira ödedi. SGK ise yatırılan bu paranın 1995 ile 2000 yıllarının primine denk geldiğini, geriye kalan üç yıl için de ayrıca ödeme yapmasını istedi. Yapılandırma yaptığında 8 seneye 7 bin 430 lira borç çıkartılan ve bu paranın fazlasını yatırmasına rağmen emekli olamayan Araz, ikinci kez 2012 yılında Kütahya 2. İş Mahkemesi'ne başvurdu. Ancak bu kez mahkeme Araz'ın SGK'nın istediği parayı yapılandırma bozulduğu için faiziyle ödemesi yönünde karar verdi. Araz, mahkemenin verdiği kararın temyizi için Yargıtay'a başvurdu. Yargıtay 21. Hukuk Dairesi, Araz'ın kazandığı yapılandırma hakkını, SGK hatasından dolayı kaybettiğini ve yapılandırma borcunun faizsiz alınması gerektiğini belirterek mahkemenin kararını 2016 yılında bozdu. İddiaya göre, SGK bu kez de Araz'a 2000 ile 2003 yılları için 1800 lira vermesi durumunda emekli olabileceğini bildirdi.

'HATALAR ZİNCİRİ NEDENİYLE EMEKLİ OLAMIYORUM'

SGK'nın Yargıtay'ın verdiği karara uymadığını ve kurum hatasından dolayı emekli olamadığını söyleyen Araz, "Kurum, Yargıtay kararına uymayarak ödemede önümü açmadı. Ben de Yargıtay kararına istinaden kurum ödemeyi almayınca 7 bin 900 lirayı bankaya yatırdım. Yatırdığım rakamı işleme koymak zorunda kaldılar. Ancak SGK bu parayı 1995 ile 2000 yılları arasına saydığını, geriye kalan 3 yılı borçlu gösterdikleri için emeklilik talebim reddedildi. Kurum hatasından önce ödediğim 5 taksit zaten, 1995 ile 1998 arasını karşılamış, kurum bu gerçeği bilirkişi ve Yargıtay'dan gizlemiş davada haklı çıkabilmek için. Ödediğim 7 bin 900 lira 1998 ile 2003 arasına karşılık gelecek ve kuruma borçlu çıkmayacağım. Yapılan hatalar yüzünden yıllardır emekli olamıyorum. Yapılandırma hesaplandığında 262 lira aylık taksit çıkartılırken, SGK'nın son gönderdiği borçta aylık 288 lira görünüyor. Evraklardaki rakamlar sürekli değişiyor. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Eğer hata yapılmasaydı 2007 yılında emekli olacaktım" dedi.

'PARAYI YATIRIRSA EMEKLİ OLUR'

Kütahya Sosyal Güvenik Kurumu İl Müdürlüğü yetkilileri ise, Kemal Araz ile ilgili mahkemenin devam ettiğini belirterek, " Mahkeme bir süre önce Araz'a, 1800 lira yatırması halinde emekli olabileceğini bildirdi. Buna rağmen Araz parayı yatırmadı. Mahkeme devam ediyor. Önümüzdeki Şubat ayında duruşma var. Kemal Araz, şu anda parayı yatırırsa emekli olabiir. Bu konuda önünde bir engel yok" dedi.

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