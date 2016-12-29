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Haklarında tahliye kararı verilen iki yazar serbest

 Mehmet İLKAY ÖZER/İSTANBUL, () - KAPATILAN Özgür Gündem Gazetesi'nin yönetici ve yazarlarına yönelik davada tutuklu bulunan gazetenin yayın danışma kurulu üyesi, yazar Aslı Erdoğan ve dilbilimci-yazar Necmiye Alpay bugün çıkarıldıkları...

Haklarında tahliye kararı verilen iki yazar serbest

 Mehmet İLKAY ÖZER/İSTANBUL, () - KAPATILAN Özgür Gündem Gazetesi'nin yönetici ve yazarlarına yönelik davada tutuklu bulunan gazetenin yayın danışma kurulu üyesi, yazar Aslı Erdoğan ve dilbilimci-yazar Necmiye Alpay bugün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tahliye edildi.

Kararının ardından Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay tutuklu bulundukları Bakırköy Kadın Tutukevi'nden serbest bırakıldı. Alpay ve Erdoğan'ı kapıda yakınları karşıladı. Yağmur altında uzun süre bekleyenler, yazarların kapıdan çıkmasıyla birlikte çevrelerini sardı. Yazar Necmiye Alpay cezaevi kapısı önünde yaptığı açıklamada, "Yarın ilk iş olarak buraya nöbete gelirim, Cumartesi Cumhuriyet'e giderim. Bunları derken burada nöbet olmadığını öğrendim. 'Kadın tutsaklara özgürlük' başlığı altında nöbet tutmak şart. Haftada bir bile olsa buradaki nöbeti sürdürmeye çalışalım." dedi. "Tahliye olduktan sonra ne hissettiniz?" şeklindeki soruya Alpay, "Olması gereken, gecikerek oldu. Aslında hiç olmaması gerekiyordu" şeklinde cevap verdi. Alpay Bakırköy Kadın Tutukevi önünde nöbet tutanlara da teşekkür etti.

(FOTOĞRAF)

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