Haklarında hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun),() - SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.

Samsun'un Bafra İlçesi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbarat çalışması sırasında, uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Erkan U. ve Yakup Y.'nin adreslerini saptadı. Hakkında 4 yıl 20 gün hapis cezası bulunan Erkan U., Koşuköy Mahallesi'ndeki evine, hakkında 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yakup Y. de Balıklar Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı`ndaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 hükümlü, tutuklanarak Bafra T Tipi Cezaevi'ne konuldu.

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