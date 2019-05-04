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Hakkarili kadınlar organik tarım evi açtı

HAKKARİ'de, Kadın Girişimciler Derneği ve Çiçeklerin Özü Kadın Kooperatifi üyesi 13 kadın, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca finanse edilen, İl Özel İdaresi tarafından da desteklenen 'Şehrin gülümseyişleri' ...

Hakkarili kadınlar organik tarım evi açtı
HAKKARİ'de, Kadın Girişimciler Derneği ve Çiçeklerin Özü Kadın Kooperatifi üyesi 13 kadın, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca finanse edilen, İl Özel İdaresi tarafından da desteklenen 'Şehrin gülümseyişleri'  projesi kapsamında kentin Merzan Mahallesi'nde organik tarım evi açıp, sera kurdu.
Organik tarım evinde yöresel otlardan yemek yapıp, ürettikleri tarım ürünlerini de pazarlayan kadınların, seralarda yetiştirdikleri süs bitkileri ise kentin kamu kurumlarının bahçelerine ekiliyor.
Günlerinin büyük bölümünü seralarda geçiren kadınlar, bir yandan toprağa hayat vermenin diğer taraftan aile bütçelerine katkı sağlamanın kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Çiçeklerin Özü Kadın Kooperatifi Kurucu Başkanı Sevda Keskin, kurdukları kadın kooperatifinin bölgede ilk olduğunu belirterek, amaçlarının kırsalda yaşayan kadınların ekonomik güce kavuşmaları ve aile ekonomisine katkı sağlamaları olduğunu söyledi.
ORGANİK SATIŞ MERKEZİNDE SATILIYOR
Kadın emeğini değerlendirmek için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını belirten Keskin, "4 yıl önce kurulan kooperatifimizin 13 kadın üyesi var. Kurduğumuz 2 seramızda sebze ve süs bitkisi yetiştiriyoruz. Kadınların kendi emekleri ektikleri ürünleri organik satış merkezimizde pazarlıyoruz. Yani kadınlarımıza bir istihdam alanı yaratmaya çalışıyoruz ve kadınlarımızın aile ekonomisine katkı sağlamaları açısından faydalı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
İlkbaharın gelmesiyle seralarda yoğun bir çalışma ortamına girdiklerini anlatan Çiçeklerin Özü Kadın Kooperatifi Başkan yardımcısı Sibel Adıyaman ise, "Seralarımızda yaz aylarında süs bitkilerin üretimini kış aylarında ise sebze üretimi yapıyoruz. İlin bütün peyzaj ihtiyaçlarını karşılamaya imkânımız var. Kadınların istihdam sağlanabilmesi için buradayız. Burada herkes büyük fedakârlık ve emek harcayarak bu işi yapıyor. Kadınlar hem aile ekonomisine, hem de şehrin güzelleşmesine katkı sağlıyor" dedi.

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