Hakkarili dağcılar 2 bin 400 rakımlı Vatan Dağı'na tırmandı

Behçet DALMAZ / HAKKARİ, () - HAKKARİ Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği'nin organizasyonuyla bir grup dağcı, batı illerinde yanlış tanınan kenti, huzur ortamını, kentteki dağları turizme kazandırılmak amacıyla 2 bin 400 rakımlı Vatan dağına zorlu bir tırmanış gerçekleştirdi. Tırmanışta yer alan 9 çocuk, 16 torun sahibi 75 yaşındaki Ramazan Akbaş, 1965 yılından beri dağcılık faaliyetleri içerisinde yer aldığını, Hakkari dağlarını tanıtmak için kendi yaşıtalarını da bu dağcılık faaliyetleri içerisinde yer almalarını istedi.

Hakkari Dağcılık Federasyonu İl Telsilciliği organizasyonuyla aralarında Dağcılık Federasyonu Hakkari il Temsilcisi Naci Ertunç, Bursa'dan gelen dağcı Yüksel Işık, Reşko Doğa Sporları Kültür Derneği üyesi Avuka Turgut Besi'nin de bulunduğu toplam 10 dağcı, Hakkari kent merkezinin arka tarafında bulunan Vatan Dağı'na zorlu bir tırmanış gerçekleştirdi.

52 YILDIR DAĞLARA TIRMANIYOR

Hakkari'de 1965 yılından beri dağcılık faaliyetleri içerisinde yer alan 9 çocuk 16 torun sahibi Ramazan Akbaş'ın, zorlu tırmanışta gençlerin en önünde yer alması da dikkat cekti. Dağ sporunu çok sevdiği için dağcılıkla ilgili bütün faaliyetlerin içerisinde yer aldığını söyleyen Akbaş, "Hakkari'de tırmanmadığım dağ kalmadı. Gördüğünüz gibi hala dincim ve gençlere taç çıkartıyorum. Herkesi dağ sporunu yapmaya davet ediyorum" dedi.

AMAÇ, HAKKARİ'NİN DAĞLARINI TURİZME KAZANDIRMAK

Organizasyonu gençekleştiren Türkiye Dağcılık Federasyonu Hakkari il Temsilsici Naci Ertunç, tek amaçlarının Hakkari'nin dağlarını turizme kazandırmak olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"10 dağcı arkadaşımızla birlikte Vatan Dağı'na tırmanış yapmak için yola çıkıyoruz. Dileğimiz Anadolu'nun ücra köşelerinde dağcı grupların Hakkari'ye gelmeleridir. Bilindiği gibi Hakkari terör bölgesi olarak ün salmış güya. Halbuki tam tersi Hakkari ilimiz en güvenli ve huzurlu bir kent konumunda. Bunu her defasında buraya gelen İçişleri Bakanımız da dile getirmektedir. Tüm dağcı arkadaşları buraya davet ediyorum. Bizim bu Vatan dağı tırmanışımız dışında 10 kış tırmanışı dana gerçekleştirilecektir."

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