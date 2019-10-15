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Hakkari ve Yüksekova'nın HDP'li belediye başkanları gözaltında
HAKKARİ Belediye Başkanı HDP'li Cihan Karaman ile Yüksekova Belediye Başkanı HDP’li İrfan Sarı, polisin sabaha karşı düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabaha karşı Hakkari Belediye...
GENEL 15.10.2019, 09:05
HAKKARİ Belediye Başkanı HDP'li Cihan Karaman ile Yüksekova Belediye Başkanı HDP’li İrfan Sarı, polisin sabaha karşı düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabaha karşı Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman'ın Bulak Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Kahraman, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı belediyede arama yapılırken, polis, bina çevresine kimseyi yaklaştırmıyor.
Yüksekova Belediye Başkanı İrfan Sarı da aynı saatlerde polis tarafından Esenyurt Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Sarı, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Her iki belediye başkanının gözaltına alınma gerekçesi henüz açıklanmadı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabaha karşı Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman'ın Bulak Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Kahraman, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı belediyede arama yapılırken, polis, bina çevresine kimseyi yaklaştırmıyor.
Yüksekova Belediye Başkanı İrfan Sarı da aynı saatlerde polis tarafından Esenyurt Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Sarı, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Her iki belediye başkanının gözaltına alınma gerekçesi henüz açıklanmadı.
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