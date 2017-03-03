Hakkari- Van Karayoluna düşen çığ temizlendi

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, () - HAKKARİ- Van Karayolu'nun 20'inci kilometresindeki 2'nci tünel civarına dün akşam saatlerine doğru çığ düştü. Yaklaşık bir saat kapalı kalan karayolu, bölgeye giden ekiplerin yaptıkları çalışma sonucu açıldı.
Havaların ısınmasıyla birlikte dağlarda çığ kütleleri düşmeye başladı. Dün akşam saatlerine doğru Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan 2'nci Tünel mevkisine çığ düştü. Tünel girişine düşen çığ nedeniyle karayolu trafiğe kapanırken, yolda ise uzun araç kuyrukları oluştu. Durumun haber verilmesiyle kısa sürede böygeye gelen Karayolları ve İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, çığı temizleyerek karayolunu ulaşıma açtı.
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