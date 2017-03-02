Hakkari Valisi Toprak'tan Kaletepe kahramanlarına ziyaret

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, () - HAKKARİ Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Hakkari'nin Çukurca İlçesi Irak sınırındaki Kaletepe ve Dağbaşı Tepe üs bölgelerindeki Mehmetçiğe moral ziyaretinde bulundu.

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nin sıfır noktasında geçen yıl PKK'lı teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonla temizlenerek üs bölgesi kurulan Kaletepe ve Dağbaşı Tepe'de, hudut nöbeti tutan Mehmetciğe Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. 2 bin 200 rakımda ve teröristlerin geçen yıla kadar Türkiye'ye giriş noktası olan bölgede, Vali Orhan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Kormaz'ı Çukurca 2'nci Hudut Tugay Komutan Yardımcısı Albay Mikail Çelik karşıladı. Üs bölgesinde bulunan komutanlardan bölge hakkında bilgi alan Vali Toprak, askerlerle bol bol sohbet etti.

DAHA ÖNCE BURALARDA ASKERİMİZ VARDI

Burada açıklama yapan Vali Toprak, Mehmetçiğin şu anda bulunduğu bölgenin çok önemli bir nokta olduğunu belirterek, "Hemen hemen Kuzey Irak’ın sıfır noktasındayız. 3-4 kilometre içerideyiz. Daha önce buralarda askerimiz vardı. Ama son dönemdeki politikalardan dolayı buradan ayrılmıştı. Fakat buraların boş kalması halinde, PKK terör örgütünün tamamen yuvalandığı, yerleştiği, yurtiçine rahatça giriş-çıkış yaptığı noktalar haline geldiğini gösterdi. En yakın noktamız buradan 7-8 kilometre ileride bulunuyordu. Hatta teröristlerin buralarda yerleştikleri giriş-çıkış yaptığı dahi görülebiliyordu. Genelkurmay’ımızın Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Tümen Komutanlığı ve Tugay Komutanlıklarımızın talimatlarıyla şu bulunduğumuz Kale Tepe'de geçen yıl Eylül ayının başlarında göğüs göğüse çarpışmalar gerçekleşti. Bir tarafta bizim askerlerimiz bir tarafta PKK terör örgütü. Silahlı kuvvetlerimiz bütün gücüyle buraya yüklendi. Çok ciddi manada terör örgütü üst kademeleri buraya talimatlar veriyordu. Buraların teslim edilmemesini istiyorlardı. Fakat o emirlerin büyüklüğü Türk Silahlı Kuvvetleri karşısında olmadı, olamazda zaten. Askerimiz burayı canı pahasına, kanı pahasına ele geçirdi" dedi.

SINIRDAN GİRİŞ ÇIKIŞLAR SONA ERDİ

Hakim noktaların PKK'lı teröristlerden temizlendiğini belirten Vali Toprak, "Dağbaşı Tepe, Güven Dağı, Hisar Dağı tamamen Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından terör örgütü mensupları buradan temizlendi. Buraya yerleşildi. Kış aylarında da bildiğiniz üzere 3-4 metre kar altında Mehmetçiğimiz buraları bırakmadı. Burada kalmaya devam etti ve bundan sonra da kalacak. Hakim noktalar biz de şu anda. Böyle olduğu için de sınırdan artık hem moral olarak, hem fiziki olarak giriş-çıkış sona ermiş oldu. Bu da PKK terör örgütü için büyük bir kayıptır" dedi.

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