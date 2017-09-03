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Hakkari Valisi Toprak; 'Şehit polisin kanı yerde kalmadı'

HAKKARİ Valisi Cüneyit Orhan Toprak, terörle mücadelede etkin rol oynayan Özel Harekatçı polislerin bayramlaşma programına katıldı. Vali Toprak, bir ay önce Hakkari'nin Oğul Köyü'nde Özel Harekat polis memuru Muhammed Ali Dündar'ı şehit...

Hakkari Valisi Toprak; 'Şehit polisin kanı yerde kalmadı'
HAKKARİ Valisi Cüneyit Orhan Toprak, terörle mücadelede etkin rol oynayan Özel Harekatçı polislerin bayramlaşma programına katıldı. Vali Toprak, bir ay önce Hakkari'nin Oğul Köyü'nde Özel Harekat polis memuru Muhammed Ali Dündar'ı şehit eden PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirildiğini, şehit polis memurunun kanının yerde kalmadığını söyledi.
Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yavuz Öztürk, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte Medrese Mahallesi'nde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğündeki bayramlaşma programına katıldı. Vali Toprak Özel Harekat polislerinin bayramını kutlayarak, "Burada herkes büyük bir enerji ve moral içerisinde. Yüksek bir motivasyonla kendilerine verilen görevleri yerine getirmek için sabırsızlanan bir ruh halini gördük hepsinde. Hepsinin gözlerinden cesaret, fedakarlık, vatan, bayrak aşkı rahatlıkla okunabiliyor. Biz de bu kardeşlerimizi gördüğümüzde ilimiz, devletimiz adına gerçekten gurur duyuyoruz. Dosta güven, düşmana korku veren bir Özel Harekatımız var" diye konuştu.
'ŞEHİT POLİSİMİZİN KANI YERDE KALMADI'
Yaklaşık 1 ay önce Oğul Köyü kırsalında gerçekleştirilen operasyonda şehit olan polis memuru Muhammet Ali Dündar'ın kanının yerde kalmadığını belirten Vali Toprak, şöyle konuştu:
"Bundan yaklaşık bir ay önce gerçekleştirilen bir operasyon esnasında bir kardeşimiz şehit olmuştu. Jandarma ve Emniyetimizin 3 gün önce bölgede yaptığı operasyonlarda o kardeşimizi şehit eden terörist, bölgede de kendilerini sorumlu olarak gören teröristler güvenlik güçlerimiz tarafından çok başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi. Şehit polisimizin kanı yerde kalmadı. Giden kardeşimiz geri gelmemekle beraber onun kanının yerde kalmamış olması bizim için yine de bir sevinç, bir moral vesilesidir. Bu operasyonu yapan Emniyet ve Jandarma teşkilatındaki görevli kardeşlerimizi tekrar tebrik ediyorum. İnşallah Özel Harekatımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendilerine verilen görevleri hassas ve dikkatli şekilde, en az zaiyatla yerine getireceklerdir. Bundan hiç şüphemiz yok. Biz de onların moralini yüksek tutmak için üzerimize ne düşüyorsa yerine getireceğiz. Ben bu vesileyle gerek ilimizde, gerek diğer illerimizde görev yapan bütün Özel Harekatçı Polis memuru, amirlerimizi , emniyet teşkilatının bütün kademelerindeki görevlilerimizi, jandarma teşkilatımızı, Silahlı Kuvvetlerimizin mensuparının ailleriyle birlikte bayramlarını kutlamak istiyorum."
Hakkari İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ise Oğul Köyü'nde şehit edilen polis memurunun kanının yerde kalmadığını, Şemdinli'de şehit olan polis memuru Erhan Konuk'un faillerinin belirlendiğini ve kıskaca alındığını onun da kanının yerde kalmayacağını söyledi.

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